الخميس 25 مايو 2023
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صحة ومرأة

فوائد الكاجو، مهم للصحة الجنسية ويقوي العضلات ويعزز صحة القلب

فوائد الكاجو، فيتو
فوائد الكاجو، فيتو

فوائد الكاجو، الكاجو من المكسرات الشهيرة التى لها عشاق كثيرون، وعادة يقدم كنوع من التسالي أو يستخدم فى الحلوى وبعض الأكلات.

وفوائد الكاجو عديدة فهو منجم من العناصر الغذائية المهمة كما أنه يحتوى على الدهون الصحية التى يحتاجها الجسم، وله قيمة غذائية عالية.

السعرات الحرارية الموجودة في الكاجو 

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن الكاجو من المكسرات المفيدة للصحة، ويحتوي الكاجو على نسبة عالية من السعرات الحرارية، حيث إن 100 جرام منها تحتوي على 553 سعر حراري، والكاجو غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، والفيتامينات والمعادن والعديد من المواد الكيميائية النباتية المعززة للصحة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض والسرطانات.

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فوائد الكاجو للصحة

وأضافت “منى”، أن للكاجو فوائد عديدة، ومن فوائد الكاجو:

-أن الكاجو يعد "صديقا للقلب"، فهو يحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية مثل الأوليك، وأحماض البالمتيوليك، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكولسترول الجيد، كما يساعد على حماية القلب من أمراض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.

-الكاجو مصدر غني بكثير من المعادن الأساسية، مثل المنجنيز والبوتاسيوم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم.

-الكاجو أيضا غني بالعديد من الفيتامينات بشكل عام، وفيتامينات ب بشكل خاص، مثل من المكسرات التي تحتوي على نسب وفيرة في فيتامين B3 (النياسين)، فيتامين B1 (الثيامين)، فيتامين B6، فحفنة من الكاجو تمدك بالطاقة، وتمنحك التركيز.

فوائد الكاجو، فيتو 

-يحتوي على نسبة عالية من النحاس الذي يساعد في الاستفادة من الحديد المخزن في الجسم بشكل أفضل، كما أنه يساعد في بناء العضلات.

-يحافظ الكاجو على صحة الأسنان واللثة، فهو يحتوي غني بالفسفور، مما يجعل له دور قوي في بناء مينا الأسنان والحفاظ عليها، إلى جانب أنه يحمي الأسنان من الالتهاب البكتيرية.

-احتواء الكاجو على نسبة عالية من النحاس والمغنسيوم والكالسيوم، يجعله يحافظ على صحة العظام، ويحميها من مرض هشاشة العظام.

-تناول الكاجو بانتظام، يساعد في علاج حصوات المرارة، ويقلل من فرص الإصابة بها.

-يشتهر الكاجو بأنه الأفضل للرجال؛ لأنه يعمل على زيادة القوة والرغبة الجنسية، لأنه يحتوي على معادن وفيتامينات هامة للصحة الجنسية.

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أهمية تناول الكاجو

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد صبرى استشارى التغذية، أن للكاجو فوائد صحية عديدة، نذكرها في الآتى:

  • يعتبر الكاجو مفيدا في بناء العضلات ويعمل على دعم العظام وتقويتها نتيجة احتوائه على الماغنسيوم والكالسيوم.
  • يعمل الكاجو على خفض مستوى الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية نتيجة احتوائه على أحماض دهنية غير مشبعة.
  • يحتوى الكاجو على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تساعد في إنتاج الطاقة وزيادة مرونة الأوعية الدموية والعظام والمفاصل.
  • يحتوى الكاجو على مواد غنية ضد الأكسدة والتي تساعد في الحماية من السرطانات.

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فوائد الكاجو الكاجو الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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