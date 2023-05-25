أخبار الرياضة اليوم، مرتضى يكشف حقيقة رحيل أوسوريو ويشكو الأهلي وكهربا واتحاد الكرة للفيفا.. وأفشة ينتظر عرضًا من الخليج

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية الكثير من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نشرها القسم الرياضي في «فيتو»، وجاءت كالتالي:

الزمالك، أكد مرتضى منصور -الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك- أنه أرسل شكوى اليوم لفيفا ومحكمة الكأس ضد كل من: الأهلي واتحاد الكرة ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي المنعقد بنادي الزمالك: الشكوى كانت نسخة بالعربي ونسخة بالإنجليزي وأرسلتها اليوم.

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أكد شادي محمد، قائد النادي الأهلي السابق أن غياب محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر عن مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لن يؤثر على الفريق الأحمر في المباراة النهائية أمام بطل المغرب.

الزمالك، كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة النادي حقيقة رحيل أوسوريو عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي إن كل ما نُشر عن رحيل أوسوريو هي إشاعات.

تنس الطاولة، تأهل عمر عصر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة المقامة حاليا في جنوب أفريقيا.

ووصل عمر عصر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على الكرواتي توميسلاڤ بوسار المصنف رقم 45 على العالم بنتيجة (4-0).

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الخميس، عن تعيين الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الوداد المغربي وضيفه الأهلي، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسيقام إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد يوم 11 يونيو المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستجري مباراة الذهاب يوم 4 يونيو القادم في استاد القاهرة في التاسعة مساء بصافرة الحكم الليبي الدولي معتز إبراهيم الشلماني.

كشفت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، عن رقم مميز جديد للنجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب وهداف فريق ليفربول، في مختلف المسابقات التي شارك فيها اللاعب خلال هذا الموسم 2022 - 2023.

الدوري المصري، جدد النادي الأهلي مفاوضاته مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي لتدعيم هجوم الفريق في ميركاتو الصيف القادم.

وعلمت “فيتو” أن الساعات الماضية شهدت تجدد مفاوضات الأهلي مع اللاعب والنادي التركي الذي استقر علي بيعه نهاية الموسم الحالي.

الدوري المصري، ينتظر محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصول عرض خليجي للرحيل عن الأهلي في الصيف القادم علي سبيل الإعارة.

وقالت مصادر إن وكيل أعمال اللاعب يعمل بقوة في الوقت الحالي، لإحضار عرض احتراف خارجي للاعب للرحيل معارا في ميركاتو الصيف القادم.

دوري أبطال أفريقيا، تحدث البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي عن مواجهة فريقه أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وقال سفين فاندنبروك في تصريحات لموقع لو 360 سبورت المغربية إن حظوظ فريقه متساوية مع نظيره الأهلي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إبرام صفقة مزدوجة، ستحدث ضجة كبيرة في الوسط الرياضي، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة إل ناسيونال الكتالونية، فإن نادي مانشستر يونايتد وضع خطة محكمة للتعاقد مع الثنائي ميسي ونيمار نجمي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات المقبل.

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الإيطالي، عن مباراته أمام إشبيلية الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي، المقرر لها الأربعاء المقبل، فضلًا عن مستقبله في قيادة فريقه الحالي.

ويستعد روما لمواجهة فيورنتينا خارج ملعبه، يوم السبت المقبل، قبل بدء مرحلة التحضير لنهائي الدوري الأوروبي بمواجهة إشبيلية.

كشف النرويجي الدولي إيرلنج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، عن الأهداف المفضلة له خلال موسمه الأولى مع الفريق السماوي.

وقدم هالاند مستويات استثنائية في موسم الأولى له بالدوري الإنجليزي، إذ ظهر ذلك منذ مباراته الأولى له في البريميرليج بتسجيل ثنائية أمام وست هام (2-0) في الجولة الأولى من البريميرليج.