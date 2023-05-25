مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع ميسي ونيمار

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إبرام صفقة مزدوجة، ستحدث ضجة كبيرة في الوسط الرياضي، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ميسي ونيمار على رادار مانشستر يونايتد

ووفقًا لما أوردته صحيفة إل ناسيونال الكتالونية، فإن نادي مانشستر يونايتد وضع خطة محكمة للتعاقد مع الثنائي ميسي ونيمار نجمي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات المقبل.

وينتهي تعاقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، فيما يمتد عقد زميله نيمار حتى 2025.

وأعطى إريك تين هاج بالفعل الضوء الأخضر لمسؤولي مانشستر يونايتد لبدء المفاوضات مع البرازيلي نيمار أولا لاستقدامه إلى أولد ترافورد، حيث ترى إدارة الشياطين الحمر أن التعاقد مع نيمار سيكون القطعة الأساسية لإغراء ميسي لارتداء قميص مانشستر يونايتد.

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وعلى الرغم من استمرار عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت بالفعل خطوات التفاوض مع النادي الفرنسي للتعاقد مع نيمار.

وترى إدارة النادي الإنجليزي أن وجود نيمار سيسهل من مهمة الحصول على توقيع ميسي؛ بسبب العلاقة الجيدة التي تجمع الثنائي منذ أن تزاملا معا في برشلونة.

ويسعى مانشستر يونايتد لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام في مشروعه لإعادة بناء النادي الذي سيلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويريد العودة ليكون المنافس الرئيسي في الدوري الممتاز.

يذكر أن قائد الأرجنتين، الذي سيبلغ عامه الـ 36 الشهر المقبل، تلقَّى عرضًا رسميًا من الهلال السعودي، في ظل أنه لم يمدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

ولم يحصل ميسي على أي عروض رسمية حتى الآن، باستثناء العرض السعودي الضخم.

ميسي ونيمار، فيتو

خطة تعاقدات مانشستر يونايتد في الصيف

أعرب الهولندي إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عن ثقته في تنفيذ الشياطين الحمر لخططهم الخاصة بالانتقالات في الصيف، بغض النظر عن مصير ملكية النادي.

ويأتي ذلك في ظل وجود محادثات بشأن الاستحواذ على مانشستر يونايتد، مع إعلان أسرة جليزر التفكير في بيع النادي في شهر نوفمبر الماضي.

وقال تين هاج لشبكة "سكاي سبورتس": "نضع طاقتنا وتركيزنا على الموسم الجاري، ولكن نخطط بالطبع من أجل المستقبل والموسم المقبل، هذا ما يتوجب علينا فعله، نتحدث مع قسم الكشافين والتعاقدات والمسؤولين ومع اللاعبين بالطبع".

وعن إمكانية تحرك اليونايتد لأهدافه في الصيف في حال لم تتغير ملكية النادي، أكمل: "أعتقد ذلك، أتيت هنا في نهاية الموسم الماضي، وتحدثنا عما يمكننا القيام به في قائمة الفريق، وما يمكننا القيام به في الانتقالات".

وأتم: "أكد النادي العام الماضي على قدرته على القيام بذلك، وبالتالي بالنسبة لي لم يتغير شيء، يمكننا القيام بالأمر ذاته هذا الصيف".