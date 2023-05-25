شادي محمد لـ فيتو: غياب الشناوي لن يؤثر على الأهلي أمام الوداد

أكد شادي محمد، قائد النادي الأهلي السابق أن غياب محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر عن مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لن يؤثر على الفريق الأحمر في المباراة النهائية أمام بطل المغرب.



شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق

وقال شادى محمد في تصريحات لـ فيتو: بكل تأكيد الشناوي حارس كبير وهو رقم واحد في مصر وليس النادي الأهلي فقط، ولكن دائما وأبدا المارد الأحمر لا يتأثر بغياب أي لاعب مهما كان تأثيره مع الفريق.

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وواصل شادي محمد تصريحاته قائلًا: “علينا أن ندعم أي حارس يحرس عرين الأهلي أمام الوداد المغربي من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو الفوز بالبطولة الأفريقية”.

موقف الشناوى من المشاركة في مباراة الوداد البيضاوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك محاولات من الجهاز الفني للأهلي ومحمد الشناوي حارس الفريق، من اللحاق بمباراة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: إن محمد الشناوي يسعى بكل جهده للحاق بمباراة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع شوبير: محمد الشناوي أصيب بشد في السمانة ولكنه يسعى للحاق بمباراة الوداد وحتى وأنه قال للجهاز الفني بحقن الركبة لكي تساعده على اللحاق باللقاء.

وأشار إلى أن علي لطفي أصيب شد في العضلة وهو ما يحتاج للعلاج من أسبوع إلى 10 أيام حتى يعود.

وأضاف: حمزة علاء شعر بآلام في الركبة واتضح إصابته بقطع في الغضروف، ولكني أشفق على مصطفى شوبير لأن سيواجه ضغط كبير خاصة وأنه سيحرس مرمى الأهلي أمام طلائع الجيش وسيراميكا واحتمالية حراسة عرين المارد الأحمر أمام الوداد المغربي.

قال مصدر داخل الأهلي إن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق يتدرب علي فترتين صباحا ومساء من أجل ضمان اللحاق بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل.

أضاف: الشناوي يتمسك بالمشاركة في المباراة وأبلغ الجهاز الفني بذلك ويخوض تدريبات تأهيلية قوية من أجل إعلان جاهزيته للتواجد في حسابات الجهاز الفني أمام الوداد في النهائي.

موعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الاهلى والوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة إياب الدور النهائي بين الأهلى والوداد المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 11 يونيو المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

القناة الناقلة لمباراتي الأهلي والوداد المغربي

وتذاع مباراتى الأهلى والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا المغربي على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم تحكيم مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR

حكم مباراة الإياب بين الأهلى والوداد المغربي

كما اختار الكاف الأثيوبي باملاك تيسيما حكمًا لـ إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على مُركب محمد الخامس بين الأهلي والوداد المغربي.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي



10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلى 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلى 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

مشوار الوداد المغربي بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري ذهاب دور الـ 32



2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات



4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات



5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات



9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزانى ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزانى إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي

30 مباراة جمعت الأهلي مع أندية المغرب

وعلى مدار تاريخ الأهلي مع الفرق المغربية في 30 مرة منذ العام 1984 وخلال تلك المواجهات تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة وخسر في 7 وحسم التعادل 10 مواجهات.

وعلى مدار مواجهات أندية المغرب التقى الأهلي فرق جمعية الحليب والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعد الرجاء البيضاوي هو أكثر نادى التقى مع المارد الأحمر بواقع 13 مباراة.

خلال الـ 30 مباراة الماضية سجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا في شباك الأندية المغربية واستقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة 11 مرة خلال مبارياته أمام أندية المغرب.