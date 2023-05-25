تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

تنس الطاولة، تأهل عمر عصر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة المقامة حاليا في جنوب أفريقيا.

ووصل عمر عصر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على الكرواتي توميسلاڤ بوسار المصنف رقم 45 على العالم بنتيجة (4-0).

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-6) - (11-9) - (12-10) - (11-9).

عمر عصر يتأهل لدور الـ64

وكان عمر عصر قد تأهل لدور الـ64 من منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في جنوب أفريقيا وتستمر حتى يوم 28 مايو الجاري.

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ووصل عمر عصر لدور الـ64 بعد الفوز على بطل منتخب الإكوادور بنتيجة (3-1) في الدور التمهيدي.

دينا مشرف تتأهل لدور الـ32

تأهلت دينا مشرف لاعبة الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة، لدور الـ32 من بطولة العالم المقامة حاليا في جنوب أفريقيا.

ووصلت دينا مشرف إلى دور الـ32 بعد الفوز على آنا ويرزين بطلة بولندا بنتيجة (4-0) في دور الـ64.

قائمة منتخب تنس الطاولة

وتشهد قائمة الرجال المشاركة بمنافسات الفردي كل من عمر عصر ومحمد البيلي وأحمد صالح وخالد عصر، فيما تتكون قائمة السيدات من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي.

وعلى صعيد الزوجي فيشارك كل من محمد البيلي ومحمد شومان بالإضافة إلى أحمد صالح وخالد عصر على صعيد زوجي الرجال فيما تشارك هنا جودة رفقة الاء يحيى بالإضافة إلى الزوجي المكون من مريم الهضيبي ويسرا حلمي في زوجي السيدات.

أما على صعيد الزوجي المختلط فيشارك كل من خالد عصر ويسرا حلمي بالإضافة إلى الزوجي المكون من محمد البيلي وهنا جودة.

كأس أفريقيا لتنس الطاولة

وتوج عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة والنادي الأهلي، بلقب بطولة كأس أفريقيا، والتي أقيمت مؤخرا في كينيا.

وحصد عمر عصر الميدالية الذهبية بعد الفوز على النيجيري أرونا كوادري بنتيجة (4-1)، في نهائي منافسات الفردي ببطولة كأس أفريقيا.

هنا جودة بطلة أفريقيا

وعلى مستوى السيدات، حصدت هنا جودة المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في نهائي الفردي ببطولة كأس إفريقيا.

وفازت هنا جودة بالميدالية الذهبية بعد الفوز على زميلتها دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة (4-3).

وجاءت نتائج الأشواط: (11-9)، (11-6)، (7-11)، (8-11)، (11-9)، (15-13).

كما توجت مروة الهضيبي لاعبة منتخب تنس الطاولة، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال، بعد الفوز على سارة حنفي لاعبة منتخب الكاميرون في مباراة المركز الثالث.

وتأهلت هنا جودة للدور النهائي بعد الفوز على سارة حنفي لاعبة منتخب الكاميرون بأربعة أشواط مقابل شوط واحد، فيما وصلت دينا مشرف على حساب زميلتها مروة الهضيبي بنفس النتيجة.

وكان نهائي العام الماضي قد شهد مواجهة قوية بين هنا جودة وبطلة منتخب نيجيريا فاطيمو بيلو، وحسمتها لاعبة منتخب مصر بأربعة أشواط نظيفة.

دينا مشرف تودع بطولة ماكاو

وكانت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة والنادي الأهلي، قد ودعت منافسات بطولة ماكاو من دور الـ32، بعد الخسارة في مباراة درامية أمام لاعبة منتخب أستراليا يانجزي ليو.

وتلقت دينا مشرف خسارة درامية أمام لاعبة منتخب أستراليا بنتيجة (2-3) وجاءت نتائج الأشواط كالتالي (11-8، 6-11، 11-3، 11-7، 7-11).

وعلى جانب آخر، أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، للانضمام إلى صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.