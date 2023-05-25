نتائج الأهلي مع صافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الخميس، عن تعيين الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الوداد المغربي وضيفه الأهلي، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسيقام إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد يوم 11 يونيو المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستجري مباراة الذهاب يوم 4 يونيو القادم في استاد القاهرة في التاسعة مساء بصافرة الحكم الليبي الدولي معتز إبراهيم الشلماني.

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من هو باملاك تيسيما؟

الإثيوبي باملاك تيسيما من مواليد 12 مارس 1980، ويبلغ عمره 43 عاما، ويعد من حكام النخبة في قارة أفريقيا، حصل على الشارة الدولية عام 2009، وأدار العديد من المواجهات المهمة خلال مسيرته التحكيمية على المستوى المحلي والقاري والعالمي، سواء فى بطولات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وكأس أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية.

نتائج الأهلي مع باملاك تيسيما

أدار الإثيوبي باملاك تيسيما، 9 لقاءات سابقة للنادي الأهلي، جميعها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حقق المارد الأحمر الانتصار في 3 مباريات معه، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين فقط.

أشهر تيسيما البطاقة الصفراء 16 مرة، ولم يشهر البطاقة الحمراء في أي من المواجهات.

وجاءت نتائج الأهلي في الـ9 مباريات مع باملاك كالتالي:

المباراة الأولى التي أدارها باملاك تيسيما للنادي الأهلي كانت أمام فريق البنزرتي التونسي، في الجولة الثانية من دور المجموعات في عام 2013، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

المباراة الثانية كانت في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017، حيث تعادل الأهلي مع الوداد المغربي 1/1.

المباراة الثالثة، أقيمت في عام 2018 أمام فريق مونانا الجابوني، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول من دور المجموعات.

المباراة الرابعة، أقيمت في عام 2018، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز الأهلي على وفاق سطيف الجزائري 0/2.

المباراة الخامسة، خسر الأهلي أمام الترجي في لقاء الإياب بنهائي دوري الأبطال عام 2018 بنتيجة 0/3.

المباراة السادسة، الأهلي أمام المريخ السوداني، عام 2021، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

المباراة السابعة، جمعت بين الأهلي وصن داونز في دور المجموعات، وخسر الأهلي بهدف نظيف.

المباراة الثامنة، الأهلي مع نظيره وفاق سطيف في عام 2022، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 0/4، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التاسعة، أقيمت هذا الموسم في دور المجموعات أمام ماميلودي صن داونز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلى 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلى 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي