الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية يلتقي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية، في البيان الصادر عنها اليوم الخميس،  أن السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، التقى مع عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك خلال زيارته للقاهرة. 


لقاء نائب وزير الخارجية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

وأضافت الخارجية في بيانها، أن اللقاء تناول الجهود الرامية لدفع الحل السياسي في ليبيا، والتطورات المتعلقة بالمساعي الحثيثة التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي في مسار المصالحة الوطنية الشاملة، بما يخدم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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لقاء مصري ليبي، فيتو 


ويوم أمس الأربعاء، أعلنت مصر عن ترحيبها في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد فى البيان الصادر عن اللجنة.


جهود لجنة 6+6

وتتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة ٦+٦ لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزامًا بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.

ومن جانبه ذكر  السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية توجه أمس، إلى مدينة جنيف السويسرية، في مهمة تستهدف التشاور مع رؤساء ومسئولي عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية في جنيف حول مختلف أوجه التعاون الثنائي مع مصر، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.


المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

وأوضح  المتحدث باسم الخارجية، أنه زيارة وزير الخارجية تشمل لقاءات مع كل من مارتن جريفيث، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وفيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وفولكر ترك المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلًا عن إيمي بوب المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة.


وتهدف لقاءات شكري إلى بحث سبل تعزيز برامج التعاون الثنائي بين الجانبين، وكذلك تنسيق الجهود بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، بما فى ذلك الأزمة السودانية وتأثيراتها وسبل توفير الدعم الإنساني العاجل للشعب السوداني الشقيق.

 

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مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة المُشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين

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