الخميس 25 مايو 2023
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اقتصاد

لجنة التجارة بالصناعات تجتمع مع إبراهيم العشماوي بشأن طرح سلع جديدة في البورصة السلعية

جانب من اللقاء؛ فيتو
جانب من اللقاء؛ فيتو

عقدت لجنة التجارة الداخلية والتموين في اتحاد الصناعات اجتماعا مع إبراهيم العشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،  لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها طرح السلع الاستراتيجية في البورصة السلعية، وتأثير هذه الخطوة على أسعار السلع والتي شهدت انخفاضا ملحوظا منذ بدء تنفيذ عملية طرح السلع.


وأكد الدكتور إبراهيم  العشماوي رئيس البورصة السلعية، أن هناك نجاحا واضحا لتداول سلع القمح والذرة الصفراء في البورصة السلعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام طرح سلع جديدة في البورصة السلعية مثل القطن وأعلاف المواشى والردة، لافتا إلي أن الحكومة تدعم القطاع الخاص للاستفادة من البورصة السلعية، لكونها أحد أهم الوسائل لضبط الأسعار.

وزارة التموين، فيتو

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وشدد " العشماوي" على أهمية دور لجنة التجارة الداخلية والتموين في اتحاد الصناعات في دعم بيع الدقيق والردة في البورصة السلعية، لخلق مزيد من الانضباط في الأسواق، في ظل النجاح الواضح للبورصة السلعية في الفترة الأخيرة.

 

ضبط أسعار القمح والدقيق

ومن جانبه، أكد النائب طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، أن البورصة المصرية للسلع  حققت توازنا في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق، حيث يشترك حاليا  123 مطحنا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية، وهناك المزيد يجرى التواصل معهم للانضمام للبورصة السلعية، وهذا من شأنه خلق مزيد من الانضباط لسوق الدقيق.

 

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البورصة السلعية

وكشف طارق حسانين أن البورصة السلعية ساهمت في تخفيض أسعار الدقيق استخراج 72 % مؤخرًا ليسجل الطن مستويات تراوحت بين 13.5 ألف و14 ألف جنيه للطن بدلا من 14.5 ألف و15 ألف جنيه للطن، مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك، وهذا يجعلنا ندعم مقترحات  وتوجهات وزارة التموين وجهاز التجارة الداخلية في ضم مزيد من المطاحن للبورصة السلعية.

 

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البورصة السلعية الدقيق صناعة الحبوب أسعار القمح وزير التموين

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