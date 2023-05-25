تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام الأسرية.. مدمن يقتل والدته وشقيقه في دقيقتين.. ويجلس ليستريح بجوار الجثث وينظف سلاح الجريمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه، والشروع في التخلص من زوج شقيقته، بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لقسم شرطة الهرم، بمحافظة الجيزة، لجلسة 17 يونيو.

وترصد «فيتو» القصة الكاملة لربة منزل وابنها ومحاولة قتل زوج ابنتها علي يد ابنها:

ارتكب جريمته وجلس لتستريح أعصابه التي ثارت غضبًا بعد مشاجرة دامت لدقائق، وانتهت بجريمة قتل مأساوية راح ضحيتها سيدة ونجلها بعد طعنات متتالية أصابتهم بمناطق متفرقة بالبطن والرقبة؛ لم يترك لنفسه لحظات للتفكير ونفذ جريمته بشكل سريع أصاب جميع الحضور بدهشة مفجعة، هرولت على أثرها شقيقته الكبرى حافية القدمين وسط الشارع تستنجد بالمارة مرددة "أخويا بيقتل فينا فوق".

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جريمة أخرى من جرائم القتل الأسرية التي ازدادت وتيرتها خلال الفترة الماضية، وبأنماط مختلفة تتلون تلك الجريمة بلون الدم، وتصبح "مذبحة حدائق الأهرام" حديثًا للجيران وشهود العيان على تنفيذ الجريمة؛ شهود العيان وقتها أكدوا للنيابة العامة أن المتهم حديث الخروج من مصحة لعلاج الإدمان بعد تعاطيه للمواد المخدرة فترة طويلة، الأمر الذي تسبب في دخوله في حالة نفسية بين الحين والآخر.

الاتصال المشئوم

بين همسات هواء الخريف، وضوضاء السيارات، وانشغال الجميع، ارتفعت أصوات تلك العائلة وارتفعت معها وتيرة الأحداث، لينتهي الأمر بجريمة قتل بدم بارد، لتبدأ الأحداث بمشادة كلامية لخلافٍ بسيط وقع بين الجاني وشقيقته الكبرى، تطورت لمشاجرة قامت الأخيرة على أثرها بالاتصال هاتفيًا بزوجها الذي حضر مسرعًا، لعلمه بحالة الجاني النفسية ومحاولة فض النزاع بينهما..وفور حضوره وقعت مشاجرة بينه وبين الجاني، وبسرعة يستل الأخير سلاح الجريمة "سكين" ويبدأ في أولى طعناته بجسد زوج شقيقته الذي أُصيب إصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفي في حالة خطرة.

وفي لحظات تدخل شقيق الجاني محاولًا ردعه ليتلقى عدة طعنات بـ(البطن والرقبة) ويقع جثة هامدة يلتقط أنفاسه الأخيرة ممسكًا بأجزاء معدته التي خرجت نتيجة لقطع بالبطن، وفي نفس التوقيت تتلقى الأم هي الأخرى عدة طعنات أثناء محاولتها صد نجلها(الجاني) وتسقط هي الأخرى جثة هامدة تلتقط أنفاسها الأخيرة فور دخول عدد من الأشخاص وعمال بالمحال الموجودة أسفل العقار الذي شهد الجريمة.

الجيران أكدوا وقتها "حوالي الساعة 6 مساءٍ في ذلك اليوم المليء بالدماء، سمعنا صوت شقيقة الجاني تستنجد بأي شخص، وبعد ثوان شاهدناها تهرول صارخة أخويا بيقتل فينا فوق".

وأوضح شهود العيان أنه فور سماعهم أصوات الاستغاثة هرولوا جميعا إلى الشقة التي وقعت بداخلها الجريمة، وفور صعودهم ظهر الجاني ممسكًا بسلاح الجريمة في أثناء تسديد طعنته الأخيرة في صدر والدته التي سقطت أرضًا.

حالة لا مبالاة

"فور رؤية الجاني لنا..جلس على سرير موجود داخل غرفة نوم وبجواره جثث الضحايا التي سقطت أرضًا، وبدأ في إزالة الدماء الموجودة على السكين بقطعة قماش، وقام برميها من شباك الغرفة لتسقط في مدخل العقار المجاور"..أكمل أحد شهود العيان سرد تفاصيل المشهد الأخير قبل حضور الشرطة التي تلقت بلاغًا من أحد الأهالى، لتنتقل على الفور قوة أمنية إلى مسرح الجريمة للوقوف على تفاصيلها.

"قبل صعود رجال الشرطة الشقة، وقف الجاني وبدأ في ارتداء حذائه، مستعدًا لاستقبال الشرطة في حالة من اللامبالاة وصمت دون كلمة منه"..هكذا كان المشهد الأخير للجاني قبل ضبطه من قبل قسم شرطة الهرم، وبدء التحقيقات والتحريات حول الواقعة، والتي أفادت أن مشادة كلامية وقعت بين الجاني والمجني عليهم، بسبب عدم موافقة الأول على ذهاب شقيقته الصغري بصحبة شقيقتها الكبرى وزوجها إلى منزلهما للمكوث معهما ليلة الجريمة، لتكون النهاية "مذبحة بدم بارد".

تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام التي ارتكبها شاب حيث قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته، حيث تبين أن المتهم مهتز نفسيا يعالج منذ فترة طويلة من مرض نفسي.

ضبط المتهم





أشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث وبرئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن المتهم يبلغ من العمر 27 عاما عاطل عن العمل يعاني من مرض نفسي حيث يعالج من الاكتئاب منذ فترة طويلة.



أضافت التحريات أنه يوم الحادث وفي أثناء جلوس أفراد العائلة يتناقشون سويا أبدت الأخت الصغيرة رغبتها في الذهاب رفقة شقيقتها المتزوجة والمبيت لديها في شقتها فاعترض المتهم ورفض خروج شقيقته الصغرى مع الكبرى ما دفع زوج شقيقته للتحدث معه ومحاولة إثنائه عن رأيه لكن تطور الأمر إلي مشادة كلامية ومشاجرة تدخل فيها شقيقه الثاني وأسرع علي إثرها المتهم بإحضار سكين مسددا عدة طعنات لشقيقه وعندما حاولت والدته التدخل لإنقاذ نجلها سدد لها المتهم أيضا عدة طعنات أصابت غالبيتها رقبتها فأصابها بجرح ذبحي بينما أصاب زوج شقيقته بجروح طعنية وقطعية مختلفة.





شهدت منطقة حدائق الأهرام جريمة قتل بشعة أشبه بالمذبحة حيث أقدم شاب علي قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته.



تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إخطارا بمقتل سيدة وابنها وإصابة ثالث داخل شقة بشارع الجيش بحدائق الأهرام، وانتقلت قوة أمنية على الفور وتبين ان مهتز نفسيا مزق جسد والدته وشقيقه بطعنات سكين وعندما حاول زوج شقيقته إنقاذهما سدد له طعنة ايضا.