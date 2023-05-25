بريطانيا تقتحم صراع الرقائق بسلاح نوعي، اعرف التفاصيل

انضمت بريطانيا منذ أيام إلى قائمة الدول التي تسعى إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، في وقت يشهد فيه العالم صراعًا متعدد الأطراف، من أجل التفوق في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي أدركت العديد من الدول، أهميته على الصعيد الأمني والاقتصادي والتجاري.

صناعة الرقائق الإلكترونية في بريطانيا

وتعهدت الحكومة البريطانية بتوفير تمويل بقيمة مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.2 مليار دولار) خلال العقد المقبل، لتعزيز قدراتها المحلية في صناعة الرقائق ولدعم البحوث وعمليات التطوير وحقوق الملكية الفكرية، المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها، لتعزيز قدراتها المحلية في صناعة الرقائق الإلكترونية، ولجعل البلاد أحد الاقتصادات الأكثر ابتكارًا في العالم.

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وقادت بريطانيا في وقت سابق الابتكارات الأوروبية في مجال أشباه الموصلات، إلا أن الحكومات المتعاقبة على الحكم، أغفلت أهمية وجود هذا المكون الحيوي، ما أدى إلى فقدان القطاع الخاص في البلاد، ملكيته لأهم الشركات في صناعة أشباه الموصلات مثل Plessey وImagination Technologies وCambridge Silicon Radio وإيه آر إم القابضة، حيث تحولت ملكية هذه الشركات إلى جهات يابانية وأميركية وصينية، ما وضع صناعة أشباه الموصلات البريطانية في موقف ضعيف.

صفقات للأجانب بـ 42 مليار دولار

ومنذ عام 2010 وحتى عام 2020، بلغت قيمة الصفقات التي نتجت عن بيع شركات أشباه الموصلات البريطانية إلى مشترين أجانب نحو 42 مليار دولار، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج، وكانت الخطوة الأكثر تأثيرًا على صناعة أشباه الموصلات البريطانية، هي صفقة بيع شركة إيه آر إم القابضة، إلى مجموعة سوفت بنك اليابانية في عام 2016 بقيمة 33.3 مليار دولار، والتي اعتبرها المراقبون بأن لندن كأنها سلّمت جواهر التاج البريطاني إلى مستثمر خارجي، خصوصًا أن تقنيات إيه آر إم توجد في 90 بالمئة من الأجهزة المحمولة في العالم.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي أقرتها مؤخرًا حكومة ريشي سوناك، إلى تعزيز السيادة الرقمية البريطانية، عبر دعم بعض تجمعات التميز والابتكار في صناعة أشباه الموصلات، التي لا تزال موجودة في البلاد، ولكن المبلغ الذي خصصته بريطانيا لتطوير صناعة الرقائق، والذي يفوق الـ 1.2 مليار دولار أميركي يعتبر ضئيلًا مقارنة بالمبالغ التي خصصتها أميركا وأوروبا والصين وكوريا الجنوبية، لتطوير هذه الصناعة، وهو ما طرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا المبلغ كافيًا لمواجهة باقي المنافسين.