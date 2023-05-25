طاقم تحكيم مصري يدير نهائي كأس زامبيا

اتحاد الكرة، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي أمين عمر لإدارة مباراة نهائي كأس زامبيا يوم 27 مايو الجاري.

يضم الطاقم كلا من أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وسامي هلهل مساعدان، ومحمود ناجي حكم رابع.

أشاد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، بالثنائي محمد معروف وعمرو الشناوي ممثلا التحكيم المصري في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا بالأرجنتين، بعد المستوى المميز في أول ظهور لهما بالعرس العالمي الكبير.

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وأدار محمد معروف مباراة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره جزر فيجي كحكم ساحة، بينما ظهر عمرو الشناوي كحكم فيديو في مباراة الافتتاح بين جواتيمالا ونيوزيلندا، بجانب مباراة أمريكا وجزر فيجي أيضا.



وحرص بيريرا على التواصل مع معروف والشناوي، وأثنى على المستوي المميز الذي قدماه وطالبهما بالمزيد من التركيز في البطولة ليكونا خير سفير للتحكيم المصري.

فيما حقق منتخب البرازيل أول انتصار له في بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في الأرجنتين، بفوزه على منتخب الدومينيكان بسداسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما سافيو دي أوليفيرا وماركوس ليوناردو في الدقيقتين 37 و38.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب البرازيلي 4 أهداف عن طريق جيان بيدروسو في الدقيقة 57 وجيوفاني دو ناسيمنتو في الدقيقة 82، ومارلون جوميز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، وماثيوس مارتينيز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وشهدت المباراة طرد إديسون أزكونا لاعب الدومينيكان في الدقيقة 85، وحصد المنتخب البرازيلي أول 3 نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام المنتخب الإيطالي، فيما ظل منتخب الدومينيكان بلا رصيد في قاع الترتيب.

كما تأهل المنتخب الكولومبي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب، بفوزه على نظيره الياباني 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وتقدم المنتخب الياباني بهدف سجله ريكو ياماني في الدقيقة 30، قبل أن يسجل المنتخب الكولومبي هدفين عن طريق ياسر إسبريلا وتوماس أنغيل في الدقيقتين 53 و59 من عمر المباراة، ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الياباني عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

واستضافت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة الكابتن حمادة الشربيني، اجتماع لجنة الحكام الرئيسية بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا وأعضاء لجنته محمد فاروق نائب رئيس اللجنة وتوفيق السيد عضو اللجنة وأحمد ابوالعلا المدير الإداري للجنة مع لجان حكام مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والدقهلية لعرض الأفكار الخاصة بتطوير منظومة التحكيم فى مصر.

وقام رئيس لجنة الحكام الرئيسية على مدار أربعة ساعات كاملة بقاعة محاضرات أحد الفنادق الكبرى بعرض الخطوط الرئيسية لخطة تطوير التحكيم المصرى للفترة ما بين ٢٠٢٤ الى ٢٠٢٨ ودور لجان حكام المناطق فى إنجاحها والمسئوليات التى سيتم تكليفهم بها لتسهيل سبل التعاون بين اللجان الفرعية واللجنة الرئيسية.

جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور بشر بشير رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة وجيمس حنا وعز الدين شاهين وخليل حامد وأحمد أبورحاب وأحمد مصطفى.

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