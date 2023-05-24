الأربعاء 24 مايو 2023
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تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

المجموعة الكروية
المجموعة الكروية الكثيفة للنجوم، فيتو

أعلنت ناسا أن التلسكوب الفضائي "هابل" اكتشف مجموعة كروية كثيفة من النجوم تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية.

ويشير موقع ناسا إلى أن تلسكوب "هابل" رصد مجموعة كروية كثيفة من نجوم NGC 6325 في كوكبة الحَوَّاء ‏"Ophiuchus". 

مجموعات النجوم ذات الشكل الكروي

وعادة ما تحتوي مجموعات النجوم ذات الشكل الكروي على آلاف وحتى ملايين النجوم. 

وتوجد مثل هذه المجموعات في جميع أنواع المجرات، ما يسمح لعلماء الفلك بدراسة نظريات التطور النجمي، حيث تتشكل العناقيد الكروية في نفس الوقت تقريبا وبنفس التركيب.

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إخفاء ثقب أسود ذي كتلة متوسطة

وهذا الشكل ذو أهمية خاصة للمتخصصين لأنه، من الناحية النظرية، يمكنه إخفاء ثقب أسود ذي كتلة متوسطة بداخله، ما يؤثر بشكل غير محسوس على حركة النجوم المحيطة.

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التلسكوب الفضائي هابل مجموعة كروية الأرض كوكبة الح و اء ‏ Ophiuchus العناقيد الكروية ثقب أسود

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