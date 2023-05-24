إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

أجلت جوام سكَّان مناطقها الساحلية تحسُّبًا لوصول ماوار، الإعصار العملاق الذي يُتوقَّع أن يجتاح الجزيرة الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ اعتبارًا من الأربعاء.

إعصار ماوار يتجه نحو جوام

وفي الساعة السابعة من صباح الأربعاء، كان ماوار على بُعد حوالي 110 كلم من الجزيرة، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى ما يقرب من 225 كلم/ساعة، بحسب أحدث نشرة للأرصاد الجوية الأمريكية.

وقالت الأرصاد الجوية في نشرتها إنه "من المتوقَّع أن يمرَّ الإعصار ماوار جنوبي جوام أو فوقها".

-إعلانات-

وأضافت أنّ هذا الإعصار العملاق (سوبر تايفون) يشكّل "تهديدًا ثلاثيًّا" إذ يرجّح أن يجلب معه "رياحًا عاتية" و"أمطارًا طوفانية" وأن يؤدّي إلى "فيضان ساحلي قد يكون مميتًا".

وحذّرت الأرصاد الجوية في نشرتها من أنّ هذا التهديد لا يقتصر على جوام بل يشمل أيضًا روتا، الجزيرة الأمريكية الأخرى في أرخبيل ماريانا.

وإزاء مخاطر الفيضان الساحلي، أمرت سلطات جوام سكَّان المناطق الساحلية بإخلائها و"الاحتماء فورًا"، مشيرة إلى أنًَّ الأرصاد تتوقّع أن ترافق الإعصار لدى وصوله الأربعاء رياح مدمّرة تزيد سرعتها عن 140 كلم/ساعة.

ويبلغ عدد سكّان جوام حوالي 170 ألف نسمة.

وقالت حاكمة جوام لو ليون جيريرو "أنا قلقة على سلامة سكّاننا. هذه أقوى عاصفة منذ 20 عامًا"، داعيةً إيّاهم إلى "الاحتماء على الفور".

ومنذ الثلاثاء أعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ في جوام كي تتمكّن السلطات الفدرالية من تقديم المساعدة للجزيرة، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

ويتمركز ما يقرب من 22 ألف جندي أميركي وأفراد أسرهم في جزيرة جوام.

وأعلن مطار "إيه بي وون بات" الدولي أنّه بسبب الإعصار تمّ إلغاء حوالي 60 رحلة جوية كان مقررًا أن تهبط في جوام أو تقلع منها بين الثلاثاء والخميس.



ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.