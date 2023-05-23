2.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نحو 2.3 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 952 مليون ورقة منفذة على 74 ألف عملية.



و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 756 مليون ورقة منفذة على 74ألف عملية خلال الجلسة السابقة، هذا وقد استحوذت الأسهم على 96.87 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.13 % خلال الجلسة.

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تداولات منتصف الأسبوع

أخبار البورصة اليوم، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.90 تريليون جنيه.

أخبار البورصة اليوم

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3066 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

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تداولات جلسة الأمس

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3009 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4544 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

أخبار البورصة اليوم، ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأحد أول تداولات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.094 تريليون جنيه، لتربح نحو 2.3 مليار جنيه.

أخبار البورصة اليوم، فيتو

المؤشر الرئيسى للبورصة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% عند مستوى 16860 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% عند مستوى 3056 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% عند مستوى 2996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 4545 نقطة.

تأثيرات قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وقالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، إن من أهم القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار هو خفض تكاليف تأسيس الشركات هذا يساعد في زيادة عدد الشركات وبالتالي سيزيد من عدد الشركات المطروحة في البورصة وهو ما سيزيد أيضًا من حجم السيولة في البورصة المصرية وبالتالى انتعاش الاقتصاد في كافة القطاعات.

وأضافت أن من أهم القرارات الإيجابية هو تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وهذا يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وبالتالي ترتفع كافة المؤشرات في البورصة المصرية بسبب زيادة إقبال المستثمرين على شراء في كافة القطاعات الموجودة في البورصة المصرية كافة القرارات هي محفزة على انتعاش الاقتصاد في مصر وبالتالي تنتعش البورصة المصرية حيث أن البورصة تعكس قوة الاقتصاد.

قيمة التداول بجلسة نهاية الأسبوع

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الخميس الماضي نهاية الأسبوع نحو 1.9 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 430 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 555 مليون ورقة منفذة على 75 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 99.1 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما مثلت قيمة التداول للسندات نحو 0.90 % خلال الجلسة.

تعاملات نهاية الأسبوع

أخبار البورصة، تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.092 تريليون جنيه، لتخسر نحو 4 مليارات جنيه بنهاية تداولات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% عند مستوى 16745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% عند مستوى 3035 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% عند مستوى 2962 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 4497 نقطة.

البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

وتراجع أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% عند مستوى 16844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.19% عند مستوى 3028 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.57% عند مستوى 2974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% عند مستوى 4503 نقاط.

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