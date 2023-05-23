ضبط 318 طن قمح في حملات تموينية بالدقهلية

نجحت حملات تموينية في ضبط 318 طنا و870 كيلو قمح وذلك في مخالفة للقرار رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتنظيم وتداول القمح.



وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ايمن مختار - محافظ الدقهلية، وبناءً على تعليمات المحاسب السيد دايرة - المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية لمديري الإدارات الداخلية والخارجية بضرورة الرقابة المستمرة على مصانع الأعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن ٧٢% واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

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تم تيسير العديد من الحملات تحت إشراف ومتابعة المحاسب علي حسن - وكيل المديرية والمحاسب محمد زغلول- مدير الرقابة التموينية وبمشاركة مديري الإدارات التموينية (بني عبيد- الجمالية - شربين - مركز المنصورة - تمي الأمديد - المنزلة) والرقابة التموينية بالمديرية.

حيث تم تحرير عدد من المحاضر تجميع قمح محلي موسم حصاد ٢٠٢٣ وذلك بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفًا القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتنظيم وتداول القمح.

وتم التحفظ على (٣١٧) طنا و(٨٧٠ كيلو) قمح وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتوريدها لأقرب موقع تخزيني.

هذا ويؤكد السيد دايرة- المشرف العام حرص الدولة على الحفاظ على نسب توريد القمح وعدم استغلال القمح من قبل بعض التجار في غير الغرض المخصص وأن مديرية التموين بالدقهلية ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.