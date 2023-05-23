تحديث لحظي لسعر الذهب، ضربة قاسمة للذهب بسبب ارتفاع الدولار وأزمة سقف الدين

تحديث لحظي لسعر الذهب ، تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.

سعر أوقية الذهب بالدولار اليوم

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1962.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش.

أسعار الذهب لحظة بلحظة

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1965.70 دولار.

وتتسبب قوة الدولار في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

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ولم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق أمس الاثنين حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل عشرة أيام فقط من تعثر محتمل قد يدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى. لكنهما تعهدا بمواصلة المحادثات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.55 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1485.59 دولار، فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولار.

سعر الذهب الآن

ومحليا ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ومع الساعات الأولى من صباح اليوم.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

ويعتمد سعر الذهب على العديد من العوامل من بينها آليات العرض والطلب وسعر الدولار وأسعار الذهب في البورصة العالمية والتي تنعكس بصورة مباشرة على السوق المحلي وعلى سعر الجرام في الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فى السوق المحلي 2788 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2440 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2091 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 14



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1626 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر



سجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 19520 جنيهًا.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تعديل قوانين الذهب لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.

مزايدات التنقيب عن الذهب



وأوضح خلال تصريحات له: بعد طرح المزايدات للتنقيب عن الذهب حصلنا علي عروض من شركة عالمية للعمل في البحث والإكتشافات.



الاستثمار في مجال الذهب



وأضاف:"رغبة عدد شركات كبرى في مجال البحث والتعدين عن الاستثمار في مصر يعكس الإمكانيات والموارد التعدينية اللازمة المتوفرة".



اكتشافات الذهب

ولفت:"منطقة شلاتين واحتفلنا بإستخراج أو سبيكة ذهب من شلاتين والتي خرجت من خلال شركتنا الوطنية والفترة المقبلة ستحمل اكتشاف كميات كبيرة من الذهب".

أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار إعفاء واردات الذهب الواردة مع المصريين القادمين من الخارج حقق أهدافه المرجوة خلال 11 يوما هي عمر القرار الذي اتخذ في يوم 10 مايو الجاري ضمن اجتماع مجلس الوزارء.

إعفاء واردات الذهب من الجمارك ماعدا القيمة المضافة



وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة للذهب في تصريح لـ «فيتو» أنه كانت هناك فجوة تسعيرية بين سعر الذهب محليًا وبين الأسعار العالمية، وهو ما دعا الشعبة العامة للذهب والمصوغات إلى التقدم بمقترح يهدف إلى تقليص تلك الفجوة، من خلال إعفاء واردات الذهب الواردة مع المصريين القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية، ووافقت الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء على هذا المقترح، بالإعفاء من الرسوم الجمركية ما عدا ضريبة القيمة المضافة على المصنعية، بهدف تخفيف ضغط الطلب الكبير على شراء الذهب في ظل قلة المعروض منه، وأيضًا محاولة لعودة ربط سعر الذهب محليًّا بالسوق العالمي.