أمين الحوار الوطني: ما عندناش مشكلة نغير النظام الانتخابي بشرط

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لا مانع لديهم من تغيير النظام الانتخابي بشرط تمثيل الفئات التي أوجبها الدستور، مشيرا إلى أنهم منفتحون على كل الآراء.

وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": من ينادون بضرورة تطبيق القوائم النسبية اعرضوا علينا مشروعا أو مقترحا يضمن تمثيل كل الفئات السبعة التي أوجب الدستور تمثيلها ويحقق العدالة، وفي النهاية احنا معندناش مشكلة نغير النظام الانتخابي بشرط تمثيل الـ7 فئات، ونحن منفتحون على كل الاَراء ولكن بشرط أن يكون المقترح دستوريا"، موضحًا أن قانون مجلس النواب هو الذي يحدد نظام الانتخابات 50% قائمة و50% فردي.

حكم الدستورية العليا بشأن النظام الانتخابي



وأضاف فوزي: المحكمة الدستورية العليا أكدت في حكم سابق أن نظام القوائم المغلقة المطلقة في الانتخابات صحيح ويضمن تمثيل 7 فئات في الحياة النيابية.



تمثيل الفئات السبعة في الانتخابات النيابية

وأشار إلى أن القوائم المغلقة المطلقة تضمن تمثيل الفئات التي أوجب الدستور تمثيلها، ولا يوجد إهدار للأصوات في الانتخابات البرلمانية سواء قائمة أو فردي.

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القائمة النسبية في انتخابات البرلمان

وتساءل محمود فوزي قائلا: "كيف يمكن تطبيق القائمة النسبية دون أن ننسخ أو نغير إرادة الناخب؟

الاختلاف حاليا بين استمرار تطبيق القوائم المغلقة المطلقة أو استخدام القوائم النسبية، ولا يوجد تمييز حزبي في مناقشات النظام الانتخابي".

موقف تمويل الأحزاب السياسية

وأكد أن هناك مطالبات بتوسع الدولة في تمويل الأحزاب، والبعض يرى أن تمويل الدولة للأحزاب مضر، ولكن لا يمكن السماح بالتمويل الأجنبي للأحزاب السياسية.

وشدد على أن تمويل الأحزاب من أي طرف أجنبي أمر مستبعد.

وانتهت مناقشات لجنتي الأحزاب السياسية وقانون المجالس الشعبية المحلية، بـ الحوار الوطني والتى بدأت منذ تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد، حيث مناقشات مستمرة على مدار الساعة بشأن جهود النهوض بأوضاع الأحزاب السياسية فى مصر وأيضا التوافق بشأن النظام الانتخابي للإدارة المحلية ما بين القائمة المطلقة والمغلقة وأيضا الفردى.

وشهدت مناقشت لجنة الأحزاب السياسية مناقشات موسعة حول أهمية دعم الدولة للأحزاب فى مصر سواء بدعم مالى من الحكومة أو إتاحة عمل الأحزاب للأنشطة الاقتصادية بضوابط، فيما شهدت لجنة الإدارة المحلية أهمية إقرار الانتخابات المحلية فى أقرب وقت.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني المصري الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن هناك شبه إجماع حول ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت، وسوف يتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية، مؤكد أن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابي وفقا للدستور وكذلك هي مجالس تدريبية لإعداد جيل جديد قادر على القيادة.

وأكد رشوان أن القوائم للجميع وليست للأحزاب وإلا ستكون باطلة وفقا للدستور، مؤكدا أن النظام الانتخابي محل خلاف وسوف يظل قائما وشدد على تقديم الحوار الوطني كل ما يفيد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تقدم مشروع قانون يلبي كافة المطالب التي يرغب فيها الجميع، مختتما أن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.

انطلاق ثاني جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني



وانطلقت جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

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