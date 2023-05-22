الثلاثاء 23 مايو 2023
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خارج الحدود

تعرض القنصلية التركية بنيويورك لاعتداء

مولود تشاووش أوغلو
مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، فيتو

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين تعرض مقر دبلوماسي يضم ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها في نيويورك لاعتداء.

 

وقال الوزير التركي على تويتر: "نتوقع من أمريكا تحديد منفذي الهجوم على الفور وتوفير الحماية لضمان سلامة بعثاتنا الدبلوماسية".


أضرار مادية فقط تصيب القنصلية التركية بنيويورك

فيما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن قنصل تركيا في نيويورك ريحان أوزغور قوله إن الاعتداء الذي تعرض له "البيت التركي" من جانب شخص مجهول اقتصر على أضرار مادية.


وأوضح أن المعتدي حطم بقضيب حديدي 12 لوحا زجاجيا في بوابة الدخول والواجهة قبل أن يلوذ بالفرار.


"لن يؤثر على التصويت"

وأضاف أن شرطة نيويورك تحركت لموقع الاعتداء على الفور بعد تلقيها البلاغ.

 

وأكد أوزغور أن الاعتداء "لن يؤثر إطلاقا على تصويت المواطنين الأتراك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".

 

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يشار إلى أن البيت التركي ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها التي تجري فيها عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين 20 و24 مايو أيار الجاري.


وأعلن سنان أوغان المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات التركية دعمه لتحالف الجمهور الذي يقوده الرئيس أردوغان في الجولة الانتخابية القادمة.


وبقى أسبوع واحد على انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا وسط احتدام المنافسة بين الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو وذلك بعدما حصل أردوغان على 49.51%، وكليجدار أوغلو على 44.88٪ في الجولة الأولى.

ويترقب العالم الجولة الثانية المقرر إجراؤها في الـ 28 من مايو الجاري الموافق الأحد المقبل والتي ستحدد مصير البلاد لمدة خمسة أعوام مقبلة.
 


الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

وبدأ كل من أردوغان وكليجدار في البحث عن تحالفات جديدة لدعمها خلال الماراثون المقرر انطلاقه الأحد المقبل، ففي آخر المستجدات، أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية (حزب أردوغان) نعمان كرتولشاش عن ترتيب لقاء مع رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ.

 

ووفقًا لـ «موقع تركيا عاجل»، سيقوم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كرتولشوش بزيارة أوميت أوزداغ في مقر حزب النصر، ضمن اجتماع مغلق سيتم مناقشة ما إذا كان تحالف آتا سيدعم الرئيس أردوغان.

وسيكون هناك اجتماع آخر في أنقرة في نفس الوقت، حيث سيزور المرشح الرئاسي لتحالف الأمة كمال كيليجدار أوغلو والوفد المرافق له حزب العدالة، أحد الأحزاب المكونة لتحالف آتا أيضا.


ويأتي هذا بعد أن أعلن فيديت أوز، رئيس حزب العدالة، أنه سيدعم كمال كيليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التركية.
 

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