انتخابات تركيا، أول تعليق من كليجدار أوغلو على دعم سنان أوغان لأردوغان

انتخابات تركيا ، علق مرشح المعارضة للرئاسة التركية، كمال كليجدار أوغلو، على إعلان المرشح الرئاسي الخاسر سنان أوغان دعم الرئيس رجب طيب أردوغان، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وقال كمال كليجدار أوغلو في تغريدة على "تويتر" يوم الاثنين ردا على قرار سنان أوغان: "بات واضحا من يقف بجانب هذا البلد الجميل، ومن يقف بجانب بيعه!".

كليجدار أوغلو

وأضاف مرشح المعارضة للرئاسة التركية "نحن قادمون لإنقاذ هذا البلد من الإرهاب واللاجئين".

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وأردف قائلا: "هذا استفتاء حقيقي.. ولا أحد يستطيع أن يخدع أحدا بعد الآن".

ووجه كمال أوغلو رسالة للأتراك حيث قال: "أدعو مواطنينا، البالغ عددهم 8 ملايين، وجميع شبابنا الذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع، إلى التوجه للانتخابات والتصويت".

ومنذ قليل، أعلن سنان أوغان المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات التركية دعمه لتحالف الجمهور الذي يقوده الرئيس أردوغان في الجولة الانتخابية القادمة.

وبقي أسبوع واحد على انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا وسط احتدام المنافسة بين الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو وذلك بعدما حصل أردوغان على 49.51%، وكليجدار أوغلو على 44.88٪ في الجولة الأولى.



ويترقب العالم الجولة الثانية المقرر إجراؤها في الـ 28 من مايو الجاري الموافق الأحد المقبل والتي ستحدد مصير البلاد لمدة خمسة أعوام مقبلة.

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

وبدأ كل من أردوغان وكليجدار في البحث عن تحالفات جديدة لدعمها خلال الماراثون المقرر انطلاقه الأحد المقبل، ففي آخر المستجدات، أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية (حزب أردوغان) نعمان كرتولشاش عن ترتيب لقاء مع رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ.

ووفقًا لـ «موقع تركيا عاجل»، سيقوم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كرتولشوش بزيارة أوميت أوزداغ في مقر حزب النصر، ضمن اجتماع مغلق سيتم مناقشة ما إذا كان تحالف آتا سيدعم الرئيس أردوغان.

وسيكون هناك اجتماع آخر في أنقرة في نفس الوقت، حيث سيزور المرشح الرئاسي لتحالف الأمة كمال كيليجدار أوغلو والوفد المرافق له حزب العدالة، أحد الأحزاب المكونة لتحالف آتا أيضا.

ويأتي هذا بعد أن أعلن فيديت أوز، رئيس حزب العدالة، أنه سيدعم كمال كيليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التركية.

المرشح الخاسر سنان أوغان (صانع الملوك)

والجمعة الماضية، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، سنان أوغان بشكل مفاجئ، وذلك بالتزامن مع الموعد الذي حدده الأخير الذي سيكشف فيه أي من المرشحين سيدعم في جولة الإعادة.

ولم يتم الإدلاء بأي تصريحات عقب الاجتماع.

ويتزامن اللقاء مع الموعد الذي حدده أوغان بشأن أي المرشحين اللذين سيتنافسان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية: رجب طيب أردوغان مرشح تحالف "الشعب"، أم كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف "الأمة" المعارض.

وبات ينظر إلى أوغان على أنه "صانع الملوك" في تركيا بعدما أحرز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 5.2 في المئة من إجمالي الأصوات، وهو ما يتخطى الـ 2 مليون صوت الانتخابي، ما قد تؤدي إلي قلب طاولة الانتخابات المقرر إجراؤها بين المرشحين اللذين كان فارق الأصوات بينهما ضئيلا جدا.

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