مصرع ما لا يقل عن 19 طالبا في حريق بمدرسة في جيانا

قالت خدمات الطوارئ والحكومة اليوم الإثنين إن 19 طالبا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن أتى حريق على مهجع مدرسة ثانوية في جمهورية جيانا ليلا.

وقالت خدمة المطافي في جيانا في بيان يوم الاثنين إن المبنى الواقع في مدينة ماهديا بوسط البلاد “كانت النيران قد حاصرته بالكامل” حين وصل رجال الإطفاء نحو منتصف الليل.

حريق بمدرسة في غيانا

ولقي 14 طالبا مصرعهم في مكان الحريق والخمسة الآخرون لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى. ونقل ستة طلاب آخرين، من بينهم اثنان في حالة حرجة، جوا إلى العاصمة جورج تاون، بينما ظل آخرون يتلقون الرعاية في المستشفى المحلي. واُنقذ 20 طالبا.

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قال رئيس جيانا، عرفان علي، إن العديد من الأطفال لقوا حتفهم في الحريق.

وقال علي، من مطار العاصمة جورج تاون حيث ينتظر وصول الإغاثة من دون أن يذكر عدد القتلى والجرحى: «هذه كارثة كبرى. إنها مروعة ومؤلمة».

جمهورية جيانا

يشار إلى أن جيانا وتسمى كذلك جويانا أو جايانا، هي دولة ذات سيادة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية ولكنها ثقافيًا جزء من منطقة البحر الكاريبي الناطقة باللغة الإنجليزية.

كانت غيانا مستعمرة هولندية وبريطانية (لأكثر من 200 سنة). هي الدولة الوحيدة من دول الكومنولث في البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية كما أنها أيضًا عضو في مجموعة الكاريبي التي يقع مقر أمانتها في عاصمة جيانا جورج تاون.

وجيانا هي واحدة من الدول القليلة جدًا في الكاريبي والتي ليست جزيرة. وحققت غيانا استقلالها عن المملكة المتحدة في 26 مايو 1966، وأصبحت جمهورية في 23 فبراير 1970.

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