أخبار الحوادث اليوم، حريق أعلى سينما ماجدة في حلوان.. وبلاغ ضد سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر.. وإحالة أوراق بديع للمفتي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق بالطابق الثالث من عقار مكون من 13 طابقًا أعلى سينما ماجدة بدائرة قسم شرطة حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.

حررت رانيا صالح طليقة الفنان سعد الصغير محضرا بـقسم شرطة الهرم تتهمه وزوجته، بالتعدى عليها ومحاولة اقتحام منزلها.

-إعلانات-

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القائم على إدارة حسابات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لقيامه بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والترويج لها عبر “ فيس بوك” بمحافظة الجيزة.

قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بإحالة أوراق محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة ياسين وصفوت حجازى، وعصام عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة" إلي المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة 20 سبتمبر المقبل للحكم.

أمرت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل 13 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة.

واصل قطاع الامن العام ، حملاته الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 262 قضية مخدرات، 79 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 59970 حكما قضائيا متنوعا؛ وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

شهد طريق السنطة بمحافظة الغربية وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، انقلب أحدهم بإحدى الترع بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى إصابة ٤ أشخاص بإصابات بالغة في الوجه والجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، بإشارة شارعى رضا والمدارس في محافظة الإسماعيلية.

تمكنت حملة مكبرة للأجهزة التنفيدية بالقليوبية، من ضبط 1.5 طن دواجن و500 كيلو عجينة سجق غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مجزر بدون ترخيص فى شبرا الخيمة قبل بيعهم للمواطنين، وتحت اسم شركة المصرى حاول المتهم ترويج الدواجن والسجق الفاسد معرضا حياة المواطنين للخطر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ