التبادل التجاري بين مصر وبولندا يرتفع إلى 817 مليون دولار خلال 9 أشهر

نظم مكتب التمثيل التجاري المصري بالسفارة المصرية في وارسو برئاسة المستشار التجاري د. عمرو الكيلاني بالتعاون مع وكالة الاستثمار والتجارة البولندية، ملتقى الأعمال المصري–البولندي، وذلك بمقر السفارة المصرية في بولندا، بمشاركة نحو 50 شركة بولندية كبرى مهتمة بالاستثمار والتجارة في السوق المصري. ويأتى في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا.

افتتح فعاليات الملتقى كل من السفير أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، وأندريه ديكا، رئيس وكالة الاستثمار والتجارة البولندية، حيث عُقد الملتقى تحت عنوان «اكتشاف الفرص الاستثمارية بين مصر وبولندا». كما ألقى السفير البولندي لدى مصر، ميهاو موركوتشينسكي، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى.

وخلال فعاليات الملتقى، قدم رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في وارسو، عرضًا شاملًا تناول مستجدات الإصلاحات الاقتصادية في مصر، ومزايا وحوافز الاستثمار، وحجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشروعات تطوير البنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات الجمركية والضريبية التي نفذتها الدولة المصرية. كما استعرض عددًا من القطاعات الاستثمارية الواعدة، من بينها الصناعات المغذية للسيارات، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصناعات الغذائية.

من جانبه، أشار الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، إلى تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات المصرية إلى بولندا بنسبة 50% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، لتسجل نحو 491 مليون دولار، مقارنة بنحو 327.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

أوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا بنسبة 30% خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 635 مليون دولار إلى نحو 817 مليون دولار.

وأوضح الشريف أن الصادرات المصرية إلى بولندا شملت قطاعات الحاصلات الزراعية، والمنتجات الغذائية، والكيماويات، والملابس الجاهزة، والمفروشات، والسلع الهندسية، في حين تمثلت أهم الواردات المصرية من بولندا في التفاح، ومنتجات الألبان، والأجهزة الكهربائية.

وأضاف رئيس التمثيل التجاري أن الاستثمارات البولندية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات البولندية المستثمرة في مصر نحو 158 شركة.

