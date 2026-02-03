قبل بطولة العالم، عبد الرحمن حجاجي يثير تساؤلات حول قائمة المنتخب الوطني لتنس الطاولة

18 حجم الخط

تنس الطاولة، وجه عبد الرحمن حجاجي لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، تساؤلات هامة لاتحاد تنس الطاولة، بشأن اختيار القائمة المقرر مشاركتها في بطولة العالم المقرر لها أبريل المقبل بإنجلترا.

وقال عبد الرحمن حجاجي، إذا كان التصنيف المحلي يؤهل للمشاركة في البطولات القارية، فلماذا تم اختيار اللاعبين المشاركين في بطولة شمال أفريقيا طبقا للتصنيف الدولي، ولماذا تم اختيار لاعب واحد فقط من التصنيف المحلي؟

وأضاف “عبد الرحمن”، أن الاتحاد أكد في بيان على صفحته الرسمية، أن قواعد اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب القومي، تأتي بنسبة 60% محلي و40% دولي، ولم يتم ذكر أن التقسيم يتضمن بطولات قارية وبطولات دولية.

وتابع اللاعب: “مشاركة اللاعبين في بطولات العالم بناء على نتائج البطولة الأفريقية هو معيار خاطئ ولا يوجد ما يثبت صحته، خصوصا أن بعض اللاعبين الذين شاركوا في أفريقيا تأهلوا لها من خلال بطولة شمال أفريقيا”.

وأكمل اللاعب: “لماذا تم المشاركة في بطولة العالم للمختلط بالصين طبقا للائحة ولم تتم المشاركة طبقا لبطولة افريقيا؟ مع العلم ان في بطولة العالم للمختلط ايضا تم عمل قرار استثنائي لمشاركة نجليه محمود ويسرا بان الاتحاد سيشارك ب ٣ لاعبين فقط طبقا للائحة اما اللاعب الرابع يحق له المشاركة ع نفقته الخاصه ( طبقا للتصنيف الدولي وليس المحلي )”.

موقف اتحاد تنس الطاولة

وشهد اتحاد تنس الطاولة مؤخرا أزمة بسبب اختيار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في منافسات بطولة العالم أبريل المقبل، وعدم ضم عدد من اللاعبين من بينهم عبد الرحمن حجاجي.

وقال الاتحاد المصري لتنس الطاولة، أن اختيار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في بطولة العالم جاءت بناء على نتائج المشاركة في البطولة الأفريقية الأخيرة، وأن التصنيف المحلي يؤهل فقط للمشاركة في البطولات القارية، ومنها إلى البطولات العالمية.

وأوضح الاتحاد، أن هناك معايير ثابتة تحكم الاختيارات الفنية للاعبين ضمن قوائم المنتخبات، وأن الاتحاد يعمل بهذا النظام منذ سنوات، ولم يتم استبعاد أي لاعب ممكن لهم الحق في التواجد والمشاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.