استقرار في الأحوال الجوية وتحذير مستمر من الرياح والأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استقرارا فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء مع ظهور بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية بالنسبة لجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، حيث الرؤية على أسوان 1500 متر رمال مثارة،بينما الغردقة 4000 متر رمال مثارة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاض تدريجي يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 12



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10



