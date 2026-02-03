الثلاثاء 03 فبراير 2026
تتجاوز الثلاثينيات، الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة  يوم الخميس المقبل لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 23 إلى 26 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى من 23 إلى 26 درجة مئوية وجنوب البلاد من 24 إلى 31 درجة مئوية.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًّا يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد للبرودة  في الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10

