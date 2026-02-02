تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن تقلبات الطقس خلال الفترة المقبلة (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تعيش أجواء أشبه بالأجواء الربيعية ما بين رياح محملة بالأتربة، وارتفاع فى درجات الحرارة.



وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc": إنه بداية من غد الثلاثاء والأربعاء تشهد حالة الطقس استقرارا وتختفى الأتربة، موضحة أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستعود درجات الحرارة للارتفاع مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال والمثارة.



وأضافت: " ستشهد درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء انخفاضا ملحوظا، مع فرص سقوط للأمطار، على السواحل الشمالية".



ونصحت المواطنين بارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل، والقيادة تكون على حذر خاصة فى الطرق السريعة، مع عدم تخفيف الملابس، الشتوية نظرا لتقلب الحالة الجوية.



وتوقعت أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة مئوية والأربعاء 21 درجة مئوية، ومع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ درجات الحرارة فى الأرتفاع لتصل إلى 26 و27 درجة مئوية، ولذلك لا يجب تخفيف الملابس الشتوية خاصة فى فترة الليل".

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس غد الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا ليسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وعلى شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

