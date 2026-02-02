الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن تقلبات الطقس خلال الفترة المقبلة (فيديو)

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط
ads

 أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تعيش أجواء أشبه بالأجواء الربيعية ما بين رياح محملة بالأتربة، وارتفاع فى درجات الحرارة.


وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc": إنه بداية من غد الثلاثاء والأربعاء  تشهد حالة الطقس استقرارا وتختفى الأتربة، موضحة أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستعود درجات الحرارة للارتفاع مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال والمثارة.


وأضافت: " ستشهد درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء انخفاضا ملحوظا، مع فرص سقوط للأمطار، على السواحل الشمالية".


ونصحت المواطنين بارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل، والقيادة تكون على حذر خاصة فى الطرق السريعة، مع عدم تخفيف الملابس، الشتوية نظرا لتقلب الحالة الجوية.


وتوقعت أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة مئوية والأربعاء 21 درجة مئوية، ومع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ درجات الحرارة فى الأرتفاع لتصل إلى 26 و27 درجة مئوية، ولذلك لا يجب تخفيف الملابس الشتوية خاصة فى فترة الليل".

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس غد الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا ليسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، وعلى شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية ارتداء الكمامات حالة الطقس رياح محملة بالأتربة

مواد متعلقة

انخفاض في درجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم

ابتعدوا عن المنازل المتهالكة، الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية اليوم وتوجه 5 نصائح للمواطنين

الأكثر قراءة

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

يبعد 50 مترا من طريق الكباش، القبض على سيدة ومالك عقار قاما بالتنقيب عن الآثار أسفل كافيه بالأقصر

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية