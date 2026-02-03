رئيس الإسكندرية الأزهرية ومدير الوعظ يشاركان في احتفالية ليلة النصف من شعبان

18 حجم الخط

شارك الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، في الاحتفالية الدينية التي نظمتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بحضور اللواء بحري دكتور أشرف نبيل العسال، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وألقى الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة الكلمة الرئيسية في الاحتفالية، حيث تناول الأبعاد الإيمانية والتربوية لذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة، مشددًا على ضرورة استلهام دروس الرحمة والمغفرة في تعزيز قيم التكاتف والعمل داخل المؤسسات الوطنية بما يحقق الصالح العام.

ومن جانبه، قدم الدكتور إبراهيم الجمل فقرة توعوية أجاب خلالها على التساؤلات الشرعية للسادة العاملين بالهيئة، مؤكدًا على ثوابت الخطاب الديني الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف.

وفي ختام الفعاليات، قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة درع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لكل من الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة والدكتور إبراهيم الجمل؛ تقديرًا للدور التنويري والجهود المخلصة التي تبذلها منطقة الإسكندرية الأزهرية في نشر الوعي الديني الصحيح وإحياء المناسبات الدينية في مختلف القطاعات، بما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية وبناء الوعي المؤسسي.

