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ختام بطولة كأس البيت الروسي للمدارس في الإسكندرية

مدير البيت الروسي
مدير البيت الروسي ومدير المنطقة الأزهرية،فيتو

 أقيم اليوم السبت، على ملعب المعهد الأزهري بسموحة شرق الإسكندرية،  النسخة الرابعة من بطولة كأس البيت الروسي لكرة القدم لطلاب المدارس.

وجاء ذلك باستضافة منطقة الإسكندرية الأزهرية. وقد شارك في البطولة هذا العام سبع مدارس من الإسكندرية، بالإضافة إلى فريق المدرسة الروسية التابعة للسفارة الروسية بالقاهرة، وبحضور أرسيني ماتيوسيشنكو مدير البيت الروسي،  و الدكتور عبد العزيز أبوخزيمة رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية.

 وأكد  أرسيني ماتيوسيشنكو والدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية على أهمية مثل هذه الأنشطة الرياضية وخاصة بين النشء والشباب؛ حيث أنها تساعد بقوة على توطيد وتعميق العلاقات بين الشعوب.

 وفي النهاية قدم كلا منهما الشكر للدكتور محمود عزت للتنظيم الرائع للبطولة للعام الرابع على التوالي.

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