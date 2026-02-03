الثلاثاء 03 فبراير 2026
عصام كامل

عبد القادر يجمع متعلقاته من الأهلي استعدادا للرحيل إلى الدوري العراقي

احمد عبد القادر،
احمد عبد القادر، فيتو
جمع أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي كافة متعلقاته الشخصية من غرفة ملابس القلعة الحمراء، استعدادا للرحيل الدوري العراقي خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

واتفق اللاعب مع الأهلي وفريق الكرامة العراقي على كافة الأمور والتفاصيل المادية.

وكانت المفاوضات شهدت في البداية خلافًا حول المقابل المادي، في ظل تمسك النادي الأهلي بزيادة القيمة المالية للصفقة، قبل أن يستجيب النادي العراقي لمطالب القلعة الحمراء، ليتم حسم الصفقة بشكل نهائي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز. 

غيابات الأهلي في مباراة البنك 

ويغيب عن قائمة الأهلي، كل من: محمد سيحا، محمد شريف، ويوسف بلعمري، وهادي رياض، وأحمد عبد القادر لعدم الجاهزية الفنية، وياسر إبراهيم للإصابة في العضلة الخلفية، وإمام عاشور بسبب الإيقاف الذي أعلنه المارد الأحمر، وأشرف داري، بسبب رفعه عن قائمة الفريق، 

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقناة الناقلة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي على قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

احمد عبد القادر أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز الدوري العراقي النادي الأهلي

