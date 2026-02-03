حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية بأحياء بورسعيد (صور)

18 حجم الخط

واصلت الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء محافظة بورسعيد، جهودها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات والأسواق العشوائية، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وكانت قد أعلنت محافظة بورسعيد استمرار الحملات اليومية بكافة الأحياء، للتصدي لكافة صور العشوائية والتعديات، وفرض هيبة الدولة، وإعادة الانضباط للشارع، بما يحقق سلامة وأمان المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وترصد ڤيتو خلال هذا التقرير بالصور جهود أحياء بورسعيد للتصدى لفرز القمامة والنباشين وللإشغالات والتعديات على أرض الدولة.

بورفؤاد تتصدى لفرز القمامة والإشغالات

ففي مدينة بورفؤاد، تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس المدينة، جهود رفع كافة الإشغالات والتعديات بمحيط مساكن الأمل، تزامنًا مع إزالة الأسواق العشوائية، حيث تم رفع البضائع المفترشة على الأرصفة والممرات بين العمارات، وإعادة فتحها أمام حركة المشاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات اليومية دون تهاون، مشددًا على أن الطريق العام حق أصيل للمواطنين، وأن هذه الجهود تستهدف تحقيق الانضباط وتيسير الحركة والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة

الزهور تحارب التعديات ومخالفات المقاهي

وفي حي الزهور، قاد اللواء أيمن صبحي قليني رئيس الحي، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بمنطقتي التعاونيات وقبضايا، أسفرت عن الإزالة الفورية لمخالفات المقاهي والتعديات على حرم الطريق، ومصادرة الكراسي والتند والتقفيلات المخالفة التي كانت تعيق حركة المرور والمواطنين وأكد رئيس الحي استمرار الحملات الموسعة بجميع مناطق الحي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من الإشغالات والتعديات

وفي سياق متصل، شهد حي الضواحي ببورسعيد أيضا حملة مكبرة بقيادة فوزي الوالي رئيس الحي، لمكافحة ظاهرة النباشين والقضاء على أكبر بؤر محلات ومخازن الفرزة بالمنطقة الصناعية شمال بروتكس.

حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع ومصادرة كميات كبيرة من الخردة والفرزة تجاوز وزنها طنين ونصف، وتم نقلها إلى مصنع تدوير المخلفات، مع إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بالمنطقة.

وشدد رئيس حي الضواحي على عدم التهاون في هذا الملف لما له من تأثير مباشر على البيئة والمظهر الحضاري، مؤكدًا استمرار الحملات لتحقيق أعلى درجات الانضباط.

مناخ بورسعيد يستكمل محاربة المخالفات

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بـحي المناخ، بقيادة شيماء العزبي رئيسة الحي، حملاتها الدورية لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الأمين ومحمد فريد بك (كسري)، حيث تم رفع المخالفات الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير، وتوسعة الشوارع لتحقيق انسيابية المرور، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار التجاوزات.

