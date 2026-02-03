الخميس، افتتاح معرض "شيء آخر" في بيت السناري

18 حجم الخط

يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، معرض “شيء آخر”، وذلك يوم الخميس الموافق 5 فبراير، في تمام الساعة 7 مساءً، بمقر البيت الأثري.

يقام المعرض في الفترة من 5 وحتى 26 فبراير، ويقدم برنامجًا فنيًا وثقافيًا ثريًا ومتنوعًا، يشمل طاولة نقاش مع القيّمين الفنيين، وجولات إرشادية داخل المعرض، إلى جانب ورش عمل، وعروض أفلام وموسيقى، وفنون أدائية، بما يفتح مساحات متعددة للحوار والتفاعل بين الفنانين والجمهور.

افتتاح معرض "شيء آخر" في بيت السناري

الفنانين المشاركين بمعرض شئ آخر

يشارك في المعرض مجموعة من القيّمين الفنيين، وهم: فاليريا كونتارينو، يانينغ تشو، مونيكا هيرانو، ماريانا سيسما، وباور إيكروث. كما يشارك في المعرض نخبة من الفنانين من جنسيات وتجارب فنية مختلفة، من بينهم: فاطمة أبو دوما، محمد أبو جبل، أمادو الفادني، عمر الصادق، سامح الطويل، رانيا عاطف، كيارا بوجاتي، لولا برنوس، سحر درغام، رينا إيدي لوفاسن، زهراء الألفي، عزة عزت، خوان بيدرو فابرا جيمبيرينا، ديميتري فاغبوهون، فيديريكو جونزاليس ريخون، كارين كيتو، ليف هولمستراند، داريو مور (فنان وقيّم فني)، كارل مايكل فون هوسوولف، ناياب إكرام، أحمد كامل، أوغوستو ليال، غليندا ليون، ألكسندرا ميتيكو، صوفيا ميتيكو، ميلاني بارتاميان، تيريزا ريدر، إسلام سيف النصر، جاك سال، روشا سيلفا، جوناثان سليمان عوض الله، كيرتيس تالوست سانتياغو، دينج يوفينج، محمد الجنوبي، وإلهام رحمتي.

ينطلق معرض “شيء آخر” من يقين تام بأن للفن رسالة مهمة في تذليل الفوارق بين البشر والحد من الصراعات، بوصفه لغة عالمية جامعة. ويستكشف المعرض في طياته ثيمة “حرّر نفسك” للمفكر سايمون نجامي، مقدمًا إياها عبر طروحات فنية مغايرة.

جدير بالذكر أن معرض “شيء آخر” يُقام في “بيت السناري” و"درب 1718"، وتأتي نسخة هذا العام امتدادًا للنسخة السابقة التي تناولت مفاهيم التحرر والإطلاق الذهني عبر تجارب فنية معاصرة. وتنطلق كل دورة من المعرض من حزمة تساؤلات مفتوحة، داعيةً الفنانين والقيّمين الفنيين للتفاعل معها؛ بهدف استكشاف قدرة الفن على تجاوز الحدود، وفتح آفاق فكرية جديدة، فضلًا عن تعزيز الحوار المباشر والمشاركة العامة من خلال اللقاءات والورش التي تجمع الفنانين والجمهور في مساحة تفاعلية واحدة.

