موعد مباراة زد ضد المصري في الدوري والقناة الناقلة

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهه صعبة غدا الأربعاء أمام زد اف سي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة زد ضد المصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا زد والمصري في الخاسمة مساء الغد ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة زد والمصري

وتذاع مباراة المصري وزد عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

مباراة المصري والزمالك



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حساب المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على ستاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 17 كالتالي:

الثلاثاء 3 فبراير

البنك الأهلي ضد الأهلي - 8 مساءً

الأربعاء 4 فبراير

سموحة ضد بيراميدز- 5 مساءً

زد ضد المصري - 5 مساءً

كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك - 8 مساءً

الخميس 5 فبراير

حرس الحدود ضد فاركو - 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة - 8 مساءً

وادي دجلة ضد المقاولون العرب - 8 مساءً



الجمعة 6 فبراير

الجونة ضد مودرن سبورت - 5 مساءً

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري - 8 مساءً

بتروجت ضد إنبي - 8 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد البنك



1- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2- بيراميدز 28 نقطة

3- الأهلي 26 نقطة

4- الزمالك 25 نقطة

5- المصري 23 نقطة

6- زد 23 نقطة

7- وادي دجلة 23 نقطة

8- سموحة 22 نقطة

9- مودرن سبورت 20 نقطة

10- إنبي 19 نقطة

11- الجونة 19 نقطة

12- بتروجيت 19 نقطة

13- البنك الأهلي 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- المقاولون العرب 13 نقطة

16- الحدود 13 نقطة

17- فاركو 12 نقطة

18- الجيش 12 نقطة

19- الاتحاد 11 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

21- الاسماعيلي 10 نقاط

