بيراميدز يعسكر في الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري

18 حجم الخط

يغادر فريق نادي بيراميدز القاهرة اليوم الثلاثاء متوجها إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهته القادمة أمام فريق سموحة غدا الأربعاء بالجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الفريق السماوي تدريباته اليوم، قبل إعلان قائمة الفريق والسفر إلى الإسكندرية.

موعد مباراة سموحة وبيراميدز

موعد مباراة سموحة وبيراميدز، ويحل فريق نادي بيراميدز ضيفا على فريق سموحة في الخامسة مساء غد الأربعاء على استاد برج العرب ضمن لقاءات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سموحة ضد بيراميدز

وتذاع مباراة بيراميدز ضد سموحة على قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب بيراميدز وسموحة في الدوري المصري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، أما سموحة فيحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

سموحة ضد بيراميدز

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 17 كالتالي:

الثلاثاء 3 فبراير

البنك الأهلي ضد الأهلي - 8 مساءً

الأربعاء 4 فبراير

سموحة ضد بيراميدز- 5 مساءً

زد ضد المصري - 5 مساءً

كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك - 8 مساءً

الخميس 5 فبراير

حرس الحدود ضد فاركو - 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة - 8 مساءً

وادي دجلة ضد المقاولون العرب - 8 مساءً



الجمعة 6 فبراير

الجونة ضد مودرن سبورت - 5 مساءً

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري - 8 مساءً

بتروجت ضد إنبي - 8 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد البنك



1- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2- بيراميدز 28 نقطة

3- الأهلي 26 نقطة

4- الزمالك 25 نقطة

5- المصري 23 نقطة

6- زد 23 نقطة

7- وادي دجلة 23 نقطة

8- سموحة 22 نقطة

9- مودرن سبورت 20 نقطة

10- إنبي 19 نقطة

11- الجونة 19 نقطة

12- بتروجيت 19 نقطة

13- البنك الأهلي 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- المقاولون العرب 13 نقطة

16- الحدود 13 نقطة

17- فاركو 12 نقطة

18- الجيش 12 نقطة

19- الاتحاد 11 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

21- الإسماعيلي 10 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.