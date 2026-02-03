الدوري المصري على صفيح ساخن بالجولة الـ17.. اشتعال المنافسة في المربع الذهبي.. سيراميكا يتربع على القمة منفردا.. صراع الأهلي وبيراميدز والزمالك على الوصافة.. والمصري يتحدى زد

18 حجم الخط

الدوري المصري، تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة البنك الأهلي ضد الأهلي، وتختتم الجولة يوم الجمعة بثلاث مباريات.

سيراميكا يتربع على قمة الدوري

يتربع فريق سيراميكا كليوباترا على قمة الدوري المصري برصيد 32 نقطة، وسيظل منفردا حتى في حال هزيمته أو تعادله أو فوز بيراميدز أو الأهلي أو الزمالك بالجولة الـ 17.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا نظيره غزل المحلة بعد غد الخميس بملعبه.

صراع بيراميدز والأهلي والزمالك

وتتصارع فرق الأهلي وبيراميدز والزمالك في المربع الذهبي على اللحاق بفريق سيراميكا متصدر المسابقة.

بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة يلتقي فريق سموحة، غدا الأربعاء، ولا بديل له عن الفوز للاحتفاظ بمركز الوصافة تحسبا لفوز الأهلي اليوم أمام البنك الأهلي، حيث يمتلك الأحمر في جعبته 26 نقطة والفوز يرفع رصيده إلى 29 نقطة.

أما الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة يلتقي كهرباء الإسماعيلية والفوز سبيله الوحيد للبقاء بالمربع الذهبي وعدم الابتعاد عن المنافسة حال فوز بيراميدز والأهلي في لقائيهما.

المصري وزد ووادي دجلة وصراع الثلاث نقاط

تشهد منطقة ما بعد المربع الذهبي صراعا شرسا بين المصري وزد ووادي دجلة وسموحة فجميعهم يتنافسون من أجل سقوط أحد أضلاع المربع الذهبي للقفز بدلا منه.

المصري يتحدى زد غدا الأربعاء في صراع المركز الخامس، حيث يمتلك كل منهما 23 نقطة.

وبنفس الرصيد يأتي وادي دجلة الذي يلتقي المقاولون العرب في لقاء صعب لكلا الفريقين.

أما سموحة فيلتقي بيراميدز في اللقاء الأكثر شراسة بالجولة الـ17 والذي يحمل شعار لا بديل عن الفوز بالنقاط الثلاث.

صراع المؤخرة

صراع المؤخرة يضم فرق كبيرة، مثل المقاولون العرب صاحب ال 13 نقطة في المركز ال15 والاسماعيلي متذيل جدول الدوري برصيد 10 نقاط.

كما تضم منطقة الخطر كلا من: حرس الحدود برصيد 13 نقطة، وفاركو 12 نقطة، وطلائع الجيش 12 نقطة، والاتحاد السكندري 11 نقطة، وكهرباء الإسماعيلية 11 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 17 كالتالي:

الثلاثاء 3 فبراير

البنك الأهلي ضد الأهلي - 8 مساءً

الأربعاء 4 فبراير

سموحة ضد بيراميدز- 5 مساءً

زد ضد المصري - 5 مساءً

كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك - 8 مساءً

الخميس 5 فبراير

حرس الحدود ضد فاركو - 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة - 8 مساءً

وادي دجلة ضد المقاولون العرب - 8 مساءً



الجمعة 6 فبراير

الجونة ضد مودرن سبورت - 5 مساءً

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري - 8 مساءً

بتروجت ضد إنبي - 8 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد البنك



1- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2- بيراميدز 28 نقطة

3- الأهلي 26 نقطة

4- الزمالك 25 نقطة

5- المصري 23 نقطة

6- زد 23 نقطة

7- وادي دجلة 23 نقطة

8- سموحة 22 نقطة

9- مودرن سبورت 20 نقطة

10- إنبي 19 نقطة

11- الجونة 19 نقطة

12- بتروجيت 19 نقطة

13- البنك الأهلي 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- المقاولون العرب 13 نقطة

16- الحدود 13 نقطة

17- فاركو 12 نقطة

18- الجيش 12 نقطة

19- الاتحاد 11 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

21- الاسماعيلي 10 نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.