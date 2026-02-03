صفقة الموسم المقبل، ليفربول يعلن ضم جيريمي جاكيه

18 حجم الخط

أعلن نادي ليفربول عن توصله إلى اتفاق رسمي للتعاقد مع جيريمي جاكيه، مدافع نادي ستاد رين الفرنسي لتدعيم صفوف الريدز قبل انطلاق موسم 2026-2027 عقب استخراج تصريح العمل والموافقات الدولية اللازمة.

وقال ليفربول في بيان على موقعه الرسمي: "أتم النادي الإنجليزي صفقة اللاعب البالغ 20 عامًا، حيث نص الاتفاق على استكماله الفترة المتبقية من الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، قبل أن ينتقل رسميًا إلى قلعة أنفيلد في الصيف المقبل بموجب عقد طويل الأمد".

ليفربول يضم لاعب رين الفرنسي

وشارك جاكيه في 5 مباريات دولية مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، كما شارك في 18 مباراة مع فريقه رين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال الموسم الحالي.



وبشكل عام، خاض قلب الدفاع الشاب 31 مباراة بقميص رين منذ ظهوره الأول في يناير 2024، كما اكتسب خبرات إضافية في الدوري الفرنسي خلال فترة إعارة قضاها سابقًا مع نادي كليرمون فوت.

وعلى الصعيد الدولي، ساهم جاكيه في وصول منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية لبطولة أوروبا تحت 19 عامًا في عام 2024، وهي النسخة التي شهدت اختياره ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

تفاصيل صفقة جيريمي جاكيه

وأكد الإعلامي فابريزيو رومانو أن "الريدز" توصل إلى اتفاق مع نادي رين يقضي بدفع 60 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز ومتغيرات، في إطار رهان واضح من إدارة النادي الإنجليزي على أحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

وأوضح أن جاكيه وافق على الشروط الشخصية مع ليفربول، ليُغلق الملف من جانب اللاعب، في انتظار حلول صيف 2026 للالتحاق رسميًا بالفريق، ضمن خطة طويلة الأمد لتعزيز الخط الخلفي بعناصر شابة قادرة على التطور والاستمرارية.

وينظر إلى جيريمي جاكيه على أنه أحد أكثر قلوب الدفاع موهبة على مستوى العالم في فئته العمرية، بفضل قدراته البدنية العالية، وقراءته الجيدة للعب، إلى جانب إجادته الخروج بالكرة، وهي عناصر تتماشى مع متطلبات ليفربول الفنية في المرحلة المقبلة.

وتعكس هذه الصفقة توجه ليفربول نحو الاستثمار المبكر في المواهب النوعية، وتأمين ركائز مستقبلية للفريق، في ظل سعي النادي للحفاظ على حضوره القوي محليًا وأوروبيًا خلال السنوات القادمة.

