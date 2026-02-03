أردوغان يبدأ زيارة رسمية للسعودية اليوم ثم يتوجه إلى مصر غدا

18 حجم الخط

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية للسعودية اليوم ثم يتوجه إلى مصر غدا، وفقا للقاهرة الإخبارية.

الزيارة الرابعة للرئيس التركي لمصر

ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، غدا الأربعاء، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة التركية أنقرة في سبتمبر 2024 ليرسخ التعاون المشترك بين البلدين والذي توج بترؤس الرئيسين لأول اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في عدة مجالات.

منتدى الأعمال المصري التركي

ومن المقرر أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين وعقد منتدى الأعمال المصري التركي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وتتمثل أهمية انعقاد الاجتماع في دعم مسار الشراكة الثنائية ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يسهم في تعظيم المصالح المشتركة للشعبين.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة والسودان وليبيا وإيران ولبنان وسوريا والصومال واليمن.

