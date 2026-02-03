تشغيل تجريبي للمراكز التكنولوجية بقرى الحصص والحاج شربيني في الدقهلية

18 حجم الخط

استقبل مجمع الخدمات التكنولوجية بقرى الحصص وكفر الحاج شربيني بمركز شربين، في محافظة الدقهلية، لجنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمهيدًا لبدء التدريب والتشغيل التجريبي للخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وضمت لجنة وزارة التخطيط كلا من: العميد سامح زكريا مدير مشروع تطوير المحليات بالوزارة، والمهندس أحمد عاطف مدير التدريب، حيث قامت اللجنة بمتابعة جاهزية مجمعات الخدمات التكنولوجية، والوقوف على مدى الاستعداد الفني والإداري لتشغيل الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

جاء ذلك بحضور لجنة من محافظة الدقهلية برئاسة ماهر أبو المجد مدير عام نظم المعلومات والمشرف العام على المراكز التكنولوجية، وعضوية إبراهيم السيد عوض عضو لجنة الإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وبمشاركة الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين.

المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل دور المراكز التكنولوجية

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل دور المراكز التكنولوجية داخل مجمعات الخدمات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية بصورة مميكنة وسريعة.

رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية

وأشار المحافظ إلى أن التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يسهم في رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية، وضمان التشغيل الأمثل للمنظومات الرقمية، بما يحقق أهداف الدولة في التحول الرقمي، ويعزز مبادئ الشفافية وتحسين جودة الأداء الحكومي.

خطوة مهمة نحو تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين

وأوضح أن التشغيل التجريبي للمراكز التكنولوجية بشربين يمثل خطوة مهمة نحو تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين في القرى المستهدفة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى رضا المواطنين، ويؤكد حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

