الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشغيل تجريبي للمراكز التكنولوجية بقرى الحصص والحاج شربيني في الدقهلية

بدء التشغيل التجريبي
بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بالخصص شربين، فيتو
18 حجم الخط

استقبل مجمع الخدمات التكنولوجية بقرى الحصص وكفر الحاج شربيني بمركز شربين، في محافظة الدقهلية،  لجنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمهيدًا لبدء التدريب والتشغيل التجريبي للخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وضمت لجنة وزارة التخطيط كلا من: العميد سامح زكريا مدير مشروع تطوير المحليات بالوزارة، والمهندس أحمد عاطف مدير التدريب، حيث قامت اللجنة بمتابعة جاهزية مجمعات الخدمات التكنولوجية، والوقوف على مدى الاستعداد الفني والإداري لتشغيل الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

جاء ذلك بحضور لجنة من محافظة الدقهلية برئاسة  ماهر أبو المجد مدير عام نظم المعلومات والمشرف العام على المراكز التكنولوجية، وعضوية إبراهيم السيد عوض عضو لجنة الإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وبمشاركة الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين.

المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل دور المراكز التكنولوجية

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل دور المراكز التكنولوجية داخل مجمعات الخدمات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية بصورة مميكنة وسريعة.

رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية

وأشار المحافظ إلى أن التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يسهم في رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية، وضمان التشغيل الأمثل للمنظومات الرقمية، بما يحقق أهداف الدولة في التحول الرقمي، ويعزز مبادئ الشفافية وتحسين جودة الأداء الحكومي.

خطوة مهمة نحو تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين

وأوضح أن التشغيل التجريبي للمراكز التكنولوجية بشربين يمثل خطوة مهمة نحو تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين في القرى المستهدفة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى رضا المواطنين، ويؤكد حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارتقاء بالخدمات التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية التعاون والتنسيق التشغيل التجريبي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المراكز التكنولوجية تحسين مستوى الخدمات توجيهات القيادة السياسية رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية مبادرة حياة كريمة محافظة الدقهلية مجمعات الخدمات الحكومية وزارة التخطيط والتنمية

مواد متعلقة

محمد أبو السعود: تعزيز وعي العملاء وتأهيل الكوادر المصرفية لمواجهة جرائم الاحتيال

استعدادًا للعيد القومي، الدقهلية تكثف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

تشريعية النواب: تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية تراعى الضوابط الدستورية

ضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب العامة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

رفع الجلسة العامة لـ النواب ومعاودة الانعقاد غدا

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية