ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم

الذهب فى الامارات
الذهب فى الامارات - فيتو
أسعار الذهب في الإمارات، شهدت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بنحو 3 دراهم،  وذلك بعد التقلبات الواضحة خلال الأشهر الأخيرة،  ليسجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 593 درهما إماراتيا، متأثرة بالعوامل المحلية والعالمية مثل تحركات سعر الذهب العالمي، الطلب المحلي، وتوقعات السياسة النقدية الدولية، وفقا لبيانات السوق الحالية.

آخر تطورات أسعار الذهب في الإمارات 

  • الذهب عيار 24: حوالي 593 درهما إماراتيا.
  • الذهب عيار 21: حوالي 527 درهما إماراتيا.
  • الذهب عيار 18: حوالي 451 درهما إماراتيا.

هذه الأسعار يتم تحديثها حسب بيانات من سوق دبي للذهب (قد تختلف قليلا حسب التاجر وموقع الشراء)، كما أن تلك الأسعار عادة لا تشمل رسوم تصنيع المجوهرات (making charges) والتي تختلف بين بائع وآخر.

كما أنه  في أواخر يناير 2026، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قويا،  مقارنة بالعام السابق.

أسباب تحركات أسعار الذهب في الإمارات


عوامل عالمية

• ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.
• تذبذب سعر الدولار الأمريكي ودور السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى (مثل الاحتياطي الفيدرالي) يدعم الاتجاه الصعودي أحيانا.

عوامل محلية

• الطلب المحلي في الإمارات على المجوهرات والسبائك، خصوصا موسم الهدايا والمناسبات التجارية.
• السيولة والظروف الاقتصادية داخل المنطقة الخليجية عموما. 

أهم الأصول الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

يشكل الذهب أحد أهم الأصول الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحظى أسواقه، وعلى رأسها سوق دبي للذهب، بمكانة عالمية مرموقة، وتتابع أسعار الذهب في الإمارات باهتمام واسع من قبل المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، نظرا لتأثرها المباشر بالتغيرات في الأسعار العالمية، وحركة الدولار، والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. 

جدير بالذكر خلال الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب في الامارات تقلبات ملحوظة، عكست حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، إلى جانب الطلب المحلي المتزايد، ما جعل الذهب في صدارة المشهد الاقتصادي كملاذ آمن ووسيلة ادخار موثوقة.

