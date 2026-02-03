الثلاثاء 03 فبراير 2026
اقتصاد

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

الفرنك السويسري،
الفرنك السويسري، فيتو
الفرنك السويسري ، استقر سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات.

وترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الفرنك السويسرى أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم. 

سعر الفرنك السويسرى في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 60.64 جنيها. 

سعر البيع 60.86 جنيها. 

سعر الفرنك السويسرى في بنك مصر

سعر الشراء 60.21 جنيها. 

سعر البيع 61.59 جنيها. 

سعر الفرنك السويسرى في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 60.21 جنيها. 

سعر البيع 61.59 جنيها. 

 

الفرنك السويسرى - فيتو 
الفرنك السويسرى - فيتو 

سعر الفرنك السويسرى في بنك كريدى أجريكول

سعر الشراء 60.18 جنيها. 

سعر البيع 61.58 جنيها. 

سعر الفرنك السويسرى في بنك قطر الوطنى الأهلي 

سعر الشراء 60.18 جنيها. 

سعر البيع 61.58 جنيها. 

سعر الفرنك السويسرى في بنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 60.18 جنيها. 

سعر البيع 61.58 جنيها. 

العملات - فيتو 
العملات، فيتو 

تحقيق مكاسب قوية

يواصل الفرنك السويسري تحقيق مكاسب قوية، متجهًا نحو تسجيل تاسع ارتفاع أسبوعي خلال عشرة أسابيع، مستفيدًا من طلبات الملاذ الآمن في ظل تراجع جاذبية العملات الأخرى بسبب السياسات التجارية الأمريكية والمخاطر المالية العالمية.

المصرف الوطني السويسري

ويرى محللون أن  المصرف الوطني السويسري قد يكون تدخل في السوق للحد من قوة العملة، بعدما اقترب الفرنك من مستوى 0.92 مقابل اليورو، وهو مستوى يعد حساسا لدى المتعاملين ويرجح أن يدفع البنك المركزي للتحرك كما فعل سابقا، ولا يعلق المصرف الوطني عادة على تدخلاته المحتملة، فيما ستصدر بيانات قد تكشف عن ذلك لكن مع تأخر زمني.

أحد أبرز الملاذات الآمنة عالميا

الفرنك الذي ينظر إليه كأحد أبرز الملاذات الآمنة عالميا، أنهى أسبوعا حافلا بالتقلبات مقابل اليورو وسط تكهنات بتدخلات نقدية، كما أنّه الأفضل أداءً بين  العملات الرئيسية مقابل الدولار خلال الشهر الماضي رغم بقاء سعر الفائدة في سويسرا عند مستوى الصفر، وتقترب العلاقة العكسية بين الفرنك ومشاعر المخاطرة العالمية من أعلى مستوياتها منذ مايو. 

