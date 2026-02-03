منتخب مصر يواجه فلسطين في نصف نهائي البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة

18 حجم الخط

يخوض منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مساء اليوم، مواجهة حاسمة أمام نظيره الفلسطيني، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية للمنتخبات، المقامة حاليًا في دولة الكويت، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا في صراع التأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة مصر وفلسطين

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات كبيرة من المنتخب الوطني لمواصلة عروضه القوية والاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب العربي.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعدما قدم مشوارًا مميزًا في دور المجموعات، حيث حقق انتصارين متتاليين، استهلها بالفوز على منتخب سوريا بنتيجة 70-45، قبل أن يحقق فوزًا كاسحًا على منتخب اليمن بنتيجة 81-9، ليحسم صدارة مجموعته عن جدارة.

وعكس أداء المنتخب المصري خلال دور المجموعات تفوقًا فنيًا وبدنيًا واضحًا، في ظل الانضباط التكتيكي والفاعلية الهجومية الكبيرة، إلى جانب التنظيم الدفاعي المحكم الذي حدّ من خطورة المنافسين.

ويعد منتخب فلسطين من الفرق التي قدمت مستويات جيدة خلال البطولة، وتمكن من بلوغ الدور نصف النهائي عن جدارة، بعد التفوق على منتخب ليبيا واحتلال المركز الثاني خلف منتخب الكويت ما يجعل المواجهة مرتقبة وتحتاج إلى أعلى درجات التركيز من جانب لاعبي المنتخب المصري.

قائمة منتخب مصر المشاركة

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلًا من:

أشرف أبو زيد، أحمد فتحي، محمد فرج، أحمد صلاح، مجدي طلعت، محمود محفوظ، محمد حسب النبي، مؤمن أبو رواش، محمد أنور، ربيع حسني، توبة نجدي، وأحمد عصام.

ويقود الفريق الجهاز الفني المكون من إسماعيل عكاشة مديرًا فنيًا وجمال جاد الرب مدربًا عامًا ومحمود حسن مدربًا مساعدًا ودكتور نادر سمير للعلاج الطبيعي ومحمد الوصيف مديرًا إداريًا

ويرأس بعثة منتخب مصر المهندس عادل سليم، نائب رئيسي الاتحاد المصري والعربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، في ظل حرص مجلس الإدارة على توفير الاستقرار والدعم الكامل للجهاز الفني واللاعبين طوال فترة البطولة.

ويولي الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، اهتمامًا خاصًا بالبطولة العربية، باعتبارها محطة مهمة لتأكيد قوة المنتخب، والاستعداد للاستحقاقات القارية المقبلة، وعلى رأسها بطولة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.