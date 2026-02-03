تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

18 حجم الخط

كأس ملك إسبانيا، يحل برشلونة ضيفًا على ألباسيتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

ويغيب عن برشلونة أمام ألباسيتي كلا من: بيدري، أندرياس كريستينسن وجافي ورافينيا للإصابة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألباسيتي

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، مارك بيرنال.

خط الوسط الهجومي: روني باردجي، داني أولمو، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا



تقام مباراة برشلونة ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

نادي برشلونة حسم التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه أمام راسينج سانتاندير بهدفين دون مقابل في دور الستة عشر لكأس الملك.

ويسعى ألباسيتي لمواصلة مغامرته في منافسات كأس ملك إسبانيا، ويأمل في تحقيق مفاجأة كما فعل بدور الستة عشر بالمسابقة.

وكان ألباسيتي أقصى ريال مدريد من دور الستة عشر بفوز قاتل في الدقائق الأخيرة، وحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-2.

الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

1- برشلونة

2- أتلتيكو مدريد

3- ريال بيتيس

4- ألباسيتي

5- ألافيس

6- فالنسيا

7- ريال سوسيداد

8- أتلتيك بلباو

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، موسم 2025-2026، عن مواجهات متوازنة.

ويلتقي فريق برشلونة حامل اللقب ضد ألباسيتي قاهر ريال مدريد في دور ربع النهائي.

مواجهات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

ألباسيتي ضد برشلونة.

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسيداد.

فالنسيا ضد أتلتيك بلباو.

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد.

