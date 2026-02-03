الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وقاهر ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة
18 حجم الخط

يحل برشلونة ضيفًا على ألباسيتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

موعد مباراة برشلونة وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة برشلونة وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

تذاع مباراة  برشلونة ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا عبر تطبيق شاهد، وقناة إم بي سي مصر 2.

نادي برشلونة حسم التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه أمام راسينج سانتاندير بهدفين دون مقابل في دور الستة عشر لكأس الملك.

ويسعي ألباسيتي لمواصلة مغامرته في منافسات كأس ملك إسبانيا، ويأمل في تحقيق مفاجأة كما فعل بدور الستة عشر بالمسابقة.

وكان ألباسيتي أقصى ريال مدريد من دور الستة عشر بفوز قاتل في الدقائق الأخيرة، وحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-2.

الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا 

1- برشلونة

2- أتلتيكو مدريد

3- ريال بيتيس

4- ألباسيتي

5- ألافيس

6- فالنسيا

7- ريال سوسيداد

8- أتلتيك بلباو 

 

مواجهات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، موسم 2025-2026، عن مواجهات متوازنة.
ألباسيتي ضد برشلونة.

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسيداد.

فالنسيا ضد أتلتيك بلباو.

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة الباسيتي كأس ملك إسبانيا ريال مدريد برشلونة أمام ألباسيتي مباراة برشلونة أمام ألباسيتي برشلونة ضد ألباسيتي مباراة برشلونة ضد ألباسيتي نادي برشلونة

مواد متعلقة

حمزة عبد الكريم يقترب من المشاركة مع برشلونة أتلتيك لهذا السبب

برشلونة يعلن غياب نجم بارز عن مواجهتي ألباسيتي وريال مايوركا

ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال شهر فبراير؟

تفاصيل قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد وداع ريال مدريد

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

الوجه الآخر لـ أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت بـ50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

تفسير رؤيا البحر في المنام وعلاقتها بالهروب من الضغوطات والقيود

المزيد
الجريدة الرسمية