موعد مباراة برشلونة وقاهر ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة

يحل برشلونة ضيفًا على ألباسيتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

موعد مباراة برشلونة وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة برشلونة وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

تذاع مباراة برشلونة ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا عبر تطبيق شاهد، وقناة إم بي سي مصر 2.

نادي برشلونة حسم التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه أمام راسينج سانتاندير بهدفين دون مقابل في دور الستة عشر لكأس الملك.

ويسعي ألباسيتي لمواصلة مغامرته في منافسات كأس ملك إسبانيا، ويأمل في تحقيق مفاجأة كما فعل بدور الستة عشر بالمسابقة.

وكان ألباسيتي أقصى ريال مدريد من دور الستة عشر بفوز قاتل في الدقائق الأخيرة، وحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-2.

الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

1- برشلونة

2- أتلتيكو مدريد

3- ريال بيتيس

4- ألباسيتي

5- ألافيس

6- فالنسيا

7- ريال سوسيداد

8- أتلتيك بلباو

مواجهات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، موسم 2025-2026، عن مواجهات متوازنة.

ألباسيتي ضد برشلونة.

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسيداد.

فالنسيا ضد أتلتيك بلباو.

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد.

