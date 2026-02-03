حبس عاطل بتهمة التحرش بربة منزل في السلام

18 حجم الخط

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل لاتهامه بالتحرش بربة منزل أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام ثان 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من ربة منزل تتهم شاب بالتحرش بها وأثناء سيرها في الشارع ثم لاذ بالفرار عقب صراخها



وبإجراء التحريات، تأكدت صحة البلاغ وتمكن رجال المباحث من تحديد المتهم وتبين أنه عاطل فى العقد الثالث من عمره، وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة، ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، وبمواجهته بالبلاغ وما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبات التحرش بالسيدات



وتكون عقوبة التحرش الجنسي بالسيدات الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مفهوم التحرش



التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

