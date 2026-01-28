بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس

18 حجم الخط

أمرت نيابة الأزبكية بحبس سائق بتهمة التحرش بفتاة وحيازة سلاح وكمية من المواد المخدرة بمنطقة رمسيس 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 33 سنة موظفة تتهم سائق ميني باص جماعي بالتحرش بها وسرقة حقيبتها أثناء استقلالها المركبة.

وقالت الفتاة في بلاغها إنها استقلت السيارة الأجرة من منطقة رمسيس، وفوجئت بتغير خط السير دون مبرر، ثم قام المتهم بملامسة جسدها، واستولى على حقيبتها التي كانت تحتوي على هاتف محمول وجهاز لاب توب، قبل أن يفر هاربا.

وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وتبين أنه سائق، وعثر بحوزته على فرد خرطوش وكمية من مخدر الآيس.

وتم تحريز المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهم وإرسالها إلى المعمل الكيماوي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات

وتكون عقوبة التحرش الجنسي بالسيدات الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مفهوم التحرش

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

