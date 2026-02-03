الخمول الذهني وقت البرد، أسبابه وأعراضه وأفضل أكلات لمواجهته

18 حجم الخط

أكلات تعالج الخمول الذهني وقت البرد، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يشتكي كثير من الناس –خصوصًا النساء– من شعور دائم بالخمول الذهني، ثِقل الرأس، ضعف التركيز، والنسيان المؤقت.





هذا الخمول لا يكون سببه الكسل كما يعتقد البعض، بل هو نتيجة طبيعية لتغيرات تحدث في الجسم خلال الطقس البارد، مثل قلة الحركة، انخفاض التعرض للشمس، اضطراب النوم، وأحيانًا سوء التغذية.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن الخمول الذهني في وقت البرد ليس أمرًا حتميًّا، بل هو رسالة من الجسم بأنه يحتاج دعمًا غذائيًّا مناسبًا، لاستعادة التركيز، صفاء الذهن، والشعور بالحيوية مع برد الشتاء.



أضافت الدكتورة مها، أن الخبر الجيد أن المطبخ نفسه يمكن أن يكون وسيلة فعالة جدًا لعلاج هذا الخمول، إذا أحسنّا اختيار الأكلات التي تدعم نشاط المخ وتحفّز الدورة الدموية وتمنح الجسم الطاقة الذهنية المطلوبة.



ما هو الخمول الذهني؟

وقبل اتباع أي أنظمة غذائية، لابد من معرفة الخمول الذهني، وهو حالة يشعر فيها الإنسان ببطء التفكير، ضعف التركيز، وتشوش الذهن، رغم أنه قد لا يكون مرهقًا جسديًّا بشكل واضح.



في هذه الحالة، يكون العقل حاضرًا لكنه يعمل بطاقة أقل من المعتاد، فيصعب إنجاز المهام التي تتطلب انتباهًا، سرعة بديهة، أو اتخاذ قرارات.

والخمول الذهني لا يعني ضعف الذكاء أو قلة الكفاءة، بل هو رد فعل طبيعي من الدماغ عند التعرض لضغوط جسدية أو نفسية أو بيئية، مثل البرد، قلة النوم، سوء التغذية، أو التوتر المستمر.

كيف يظهر الخمول الذهني؟

من أبرز العلامات التي تدل على الخمول الذهني:

الإحساس بثِقل في الرأس أو ضبابية التفكير

صعوبة التركيز لفترات طويلة

بطء في استيعاب المعلومات

نسيان متكرر للأشياء البسيطة

فقدان الحافز الذهني حتى للمهام السهلة

الشعور بأن العقل «مُنهك» دون سبب واضح

وفي فصل الشتاء يزداد هذا الإحساس بسبب قلة الحركة، انخفاض التعرض للشمس، واضطراب الساعة البيولوجية.

ما الفرق بين الخمول الذهني والتعب الجسدي؟

قد يشعر الإنسان بتعب جسدي لكنه قادر على التفكير بوضوح، وقد يحدث العكس تمامًا؛ يكون الجسم قادرًا على الحركة لكن العقل بطيئًا ومشتتًا، وهنا نتحدث عن الخمول الذهني.

أي أن الخمول الذهني مرتبط بوظائف المخ أكثر من ارتباطه بالعضلات أو الجهد البدني.

لماذا يزداد الخمول الذهني في البرد؟

أسباب الخمول الذهني

يزداد الخمول الذهني في فصل الشتاء والطقس البارد نتيجة مجموعة من التغيرات الفسيولوجية والنفسية التي يمر بها الجسم، وهي تغيّرات طبيعية وليست علامة ضعف أو كسل. الجسم في البرد يعمل بعقلية الحفاظ على الطاقة، وليس بعقلية النشاط والإنجاز، وده ينعكس مباشرة على أداء المخ.

1. الجسم يوجّه طاقته للتدفئة

في الطقس البارد، يركّز الجسم على الحفاظ على درجة حرارته الداخلية، فيوجّه جزءًا كبيرًا من الطاقة لتدفئة الأعضاء الحيوية.

هذا التوزيع المختلف للطاقة يقلل نسبيًا من النشاط الذهني، فيشعر الإنسان ببطء التفكير وثِقل الرأس.

2. انخفاض تدفق الدم إلى المخ

مع البرد، تنقبض الأوعية الدموية للحفاظ على الحرارة، ما يقلل من تدفق الدم – وبالتالي الأكسجين – إلى الأطراف والمخ.

ونقص الأكسجين الواصل للمخ حتى لو كان بسيطًا، يؤثر في التركيز وسرعة الاستيعاب، ويُشعِر الإنسان بالخمول الذهني.

3. قلة التعرض للشمس ونقص فيتامين د

في الشتاء نقلل الخروج والتعرض للشمس، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم.

فيتامين د له دور مباشر في تحسين المزاج، دعم الذاكرة، وتنشيط وظائف المخ. نقصه مرتبط بالإحساس بالكسل الذهني، تقلب المزاج، وأحيانًا الحزن غير المبرر.

4. اضطراب الساعة البيولوجية

قِصر النهار وطول الليل يؤثران على الساعة البيولوجية للجسم، فيزداد إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النعاس.

زيادة هذا الهرمون تجعل العقل في حالة شبه استعداد للنوم، حتى أثناء ساعات الاستيقاظ، فيظهر الخمول الذهني.

5. قلة الحركة والكسل البدني

الطقس البارد يقلل من الرغبة في الحركة والخروج، ومع قلة الحركة تقل الدورة الدموية ويقل إفراز هرمونات النشاط مثل الإندورفين.

قلة الحركة لا تؤثر على الجسم فقط، بل تؤثر بشكل مباشر على نشاط المخ والقدرة على التركيز.

6. تغيّر نمط الأكل

في الشتاء يميل كثيرون لتناول أكلات ثقيلة، دسمة، أو غنية بالسكريات، ظنًا أنها تمنح الدفء.

هذه الأكلات تُثقِل الجهاز الهضمي وتسبب ارتفاعًا ثم هبوطًا سريعًا في سكر الدم، ما يؤدي إلى النعاس والخمول الذهني بعد الأكل.

7. الجفاف الخفي

الإحساس بالعطش يقل في البرد، فيشرب الناس ماءً أقل دون أن يشعروا.

الجفاف حتى لو كان بسيطًا يؤثر على المخ أولًا، فيسبب صداعًا، ضعف تركيز، وخمولًا ذهنيًا غير مفسر.

8. التأثير النفسي للطقس

الجو الرمادي، قلة الضوء، والبرد المستمر قد يسببون نوعًا من الانكماش النفسي أو انخفاض المزاج، خاصة عند النساء.

الحالة النفسية تؤثر مباشرة على النشاط الذهني، فالعقل يتباطأ عندما تقل الدافعية والبهجة

الخمول الذهني



أكلات تخلصك من الخمول الذهني في البرد

كل هذه العوامل تؤدي إلى بطء التفكير وقلة التركيز.

وهنا يأتي دور الغذاء الذكي الذي يعوّض هذا النقص ويدعم وظائف الدماغ، وهو ما تستعرضه الدكتورة مها في السطور التالية.

1. البيض: غذاء المخ الأول

البيض من أهم الأطعمة التي تحارب الخمول الذهني، لاحتوائه على مادة الكولين الضرورية لصحة خلايا المخ وتحسين الذاكرة والتركيز.

كما أنه غني بفيتامينات ب، خاصة B12، التي تلعب دورًا أساسيًا في نقل الإشارات العصبية.

تناول البيض في وجبة الإفطار خلال الشتاء يساعد على بدء اليوم بذهن صافٍ وطاقة ذهنية مستقرة.

أفضل طريقة: مسلوق أو أومليت بزيت الزيتون مع خضار.



2. الشوفان: طاقة ذكية بلا هبوط

الشوفان من الكربوهيدرات المعقدة التي تمد المخ بالطاقة بشكل تدريجي، دون ارتفاع مفاجئ في السكر أو هبوط يسبب الكسل الذهني.

كما يحتوي على المغنيسيوم والحديد، وهما عنصران مهمان لوصول الأكسجين إلى المخ وتحسين الانتباه.

نصيحة شتوية: طبق شوفان دافئ بالحليب والقرفة في الصباح يحسّن المزاج والتركيز.



3. العدس والبقوليات: دفء للجسم ونشاط للعقل

العدس، الفول، الحمص، والفاصوليا الجافة من الأكلات الشتوية الممتازة لعلاج الخمول الذهني.

هي غنية بالحديد، الزنك، وفيتامينات ب، التي تقي من فقر الدم أحد أهم أسباب الكسل الذهني في الشتاء، خاصة لدى النساء.

ميزة إضافية: البقوليات تمنح إحساسًا بالشبع والدفء دون إرهاق للجهاز الهضمي.



4. المكسرات: تنشيط سريع للمخ

عين الجمل، اللوز، والبندق تحتوي على دهون صحية وأحماض أوميجا 3 التي تحسّن وظائف الذاكرة وتقلل التشوش الذهني.

كما أن وجود فيتامين E فيها يساعد على حماية خلايا المخ من الإجهاد الناتج عن البرد وقلة الحركة.

الكمية المناسبة: حفنة صغيرة يوميًا، ويفضل صباحًا أو وقت الظهيرة.



5. الأسماك الدهنية: علاج النسيان والكسل

السردين، التونة، والسلمون من أفضل أكلات الشتاء للمخ، لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 التي تحسّن سرعة التفكير والانتباه وتقلل الشعور بثقل الرأس.

كما أن الأسماك مصدر جيد لفيتامين د، الذي يقل بشدة في الشتاء، ونقصه مرتبط مباشرة بالخمول الذهني والمزاج المتعكر.



6. البطاطا الحلوة: وقود ذهني دافئ

البطاطا الحلوة من الأطعمة الشتوية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الكبيرة.

تحتوي على الكربوهيدرات الصحية، فيتامين A، ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجهاز العصبي وتحسّن المزاج والتركيز.

طريقة صحية: مسلوقة أو مشوية مع رشة قرفة.



7. الخضروات الورقية الداكنة

السبانخ، الجرجير، والكرنب تحتوي على حمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لصحة المخ ومنع الشعور بالدوخة أو بطء التفكير.

إدخال هذه الخضروات في الشوربات أو الأكلات الدافئة يجعل الاستفادة منها أسهل في الشتاء.



8. الشوربات المغذية: دفء وتركيز

شوربة الخضار، شوربة العدس، وشوربة العظام تمد الجسم بالسوائل والمعادن، وتحسّن الدورة الدموية، مما ينعكس مباشرة على نشاط المخ.

كما أن السوائل الدافئة تقلل من الجفاف الخفي الذي قد يسبب صداعًا وخمولًا ذهنيًا دون أن ننتبه.



نصائح غذائية بسيطة لتقليل الخمول الذهني شتاءً

تجنبي الإفراط في السكريات والأكلات الثقيلة ليلًا.

اشربي الماء حتى في الجو البارد.

احرصي على وجبة إفطار دافئة ومتوازنة.

أدخلي الدهون الصحية يوميًا بكميات معتدلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.