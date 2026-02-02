الإثنين 02 فبراير 2026
تعثر مفاوضات الأهلي لضم مصطفى قابيل بسبب الشرط الجزائي

مصطفى قابيل،فيتو
مصطفى قابيل،فيتو
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، مصطفى قابيل لاعب أربيل العراقي، لم يرفض الانتقال للمارد الأحمر مثلما تردد، بل متمسك بالانتقال للأحمر لتدعيم صفوف الفريق قبل إغلاق باب القيد الشتوي.

وتكمن الأزمة في تمسك النادي العراقي باستمرار اللاعب لنهاية الموسم بسبب الحاجة إلى جهوده إلا أن الأهلي يواصل ضغطه لحسم الصفقة عارضا رفع المقابل المالي لإقناع إدارة أربيل ببيع اللاعب. 

الأهلي يرفض دفع الشرط الجزائي

وشدد المصدر أن الأزمة تتمثل أيضا في أن اللاعب لديه شرط جزائي قدره 300,000 الف دولار، وحتى الآن الاهلي يرفض دفع الشرط الجزائي للاعب.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي للعودة من جديدة لمنافسات الدوري المحلي بعد العودة من تنزانيا عقب خوض مباراة يانج أفريكانز التى أقيمت أمس الأول.

وتعادل النادي الأهلي، مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الاول ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق البنك الأهلي في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز في الثامنة مساء الغد  .

 

أهداف مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وافتتح يانج أفريكانز التسجيل عن طريق إبراهيم حمد باكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد جملة رائعة من الكرة الثابتة. 

فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق أليو ديانج  في الدقيقة 60 من تصويبة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء. 

