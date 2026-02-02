مدرب الأهلي والزمالك السابق يقترب من تدريب الترجي التونسي

18 حجم الخط

دخل نادي الترجي التونسي في اتصالات أولية مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للاتفاق معه بشأن تدريب الفريق في الفترة المقبلة، مع استمرار التكهنات بشأن مستقبل مدربه الحالي ماهر الكنزاري.

ماهر الكنزاري مرشح للرحيل عن الترجي

ويمر الترجي، بطل الثلاثية المحلية في تونس الموسم الماضي بفترة صعبة ألقت بظلالها على أداء الفريق ونتائجه في الأشهر الماضية وأسفرت عن حملة قوية ضد بقاء المدرب ماهر الكنزاري على رأس الجهاز الفني.

ورغم العودة بتعادل ثمين من تنزانيا أمس الأحد (2 ـ 2) في مواجهة نادي سيمبا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فإن مصير ماهر الكنزاري لا يزال محل جدل وغموض في أوساط مجلس إدارة النادي.

جماهير الترجي تطلب الإطاحة بالمدرب ماهر الكنزاري

وواصلت جماهير الترجي حملتها المطالبة بإقالة ماهر الكنزاري واستبعاد بعض اللاعبين الذين فشلوا في تقديم الإضافة في الموسم الجاري.

وينتظر أن يلتقي المدير الرياضي الحالي للترجي، يزيد المنصوري بباتريس كارتيرون للاتفاق على توليه القيادة الفنية للفريق وخصوصا الراتب السنوي والامتيازات المالية.

كما أن المدرب الفرنسي البالغ من العمر 55 عاما وافق مبدئيا على تولي المنصب في انتظار الاتفاق على بنود العقد ومدته وتفاصيله التعاقدية والمادية.

مسيرة باتريس كارتيرون

وسبق لكارتيرون أن درب عديد الأندية في إفريقيا إذ توج مع مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا (2015) ودرب الأهلي وبلغ معه نهائي المسابقة في 2018.

كما درب كارتيرون الزمالك والرجاء المغربي وفاز معهما بلقبي كأس السوبر الإفريقي عامين متتاليين: 2019 و2020.

