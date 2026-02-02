منتخب مصر مواليد 2009 يواجه النصر للتصدير وديا غدا

18 حجم الخط

يخوض منتخب مصر مواليد 2009، غدا الثلاثاء، مباراة ودية أمام فريق النصر للتصدير مواليد 2005، على ملعب مركز المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج إستعدادات الفراعنة الصغار لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

فيما، أكد حسين عبد اللطيف المدير الفني لـ منتخب مصر مواليد 2009 أن معسكر الفراعنة الصغار يشهد إتاحة الفرصة للعديد من اللاعبين الجدد من أجل كسب عناصر جديدة لمنتخب مصر في هذه المرحلة العمرية.

موعد تصفيات أمم إفريقيا تحت 17 سنة

وأضاف حسين عبد اللطيف أن استعدادات منتخب مصر في المعسكر تشمل خوض عدة مباريات ودية أمام بعض الأندية من أجل الوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين وتجربة عناصر جديدة لتحقيق أفضل توليفة مثالية قبل الاختيار النهائي للقائمة التي سيختارها الجهاز الفني لمعسكر مارس الذي سيكون الأخير قبل خوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة والمقرر إقامتها في نهاية مارس المقبل في ليبيا.

منتخب الناشئين يفوز على العبور

يذكر أن منتخب مصر مواليد 2009 خاض مباراة ودية أمام العبور مواليد 2007 وفاز بها 2/3، ضمن برنامج المنتخب في معسكره الحالي.

حسين عبداللطيف مع أمير عبد الحميد، فيتو

29 لاعبا في معسكر منتخب مصر مواليد 2009

وانطلق ظهر الخميس الماضي، معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وضمت القائمة 29 لاعبا، جاءت كالتالي: مالك عمرو (الزمالك) ـ محمد عبيد (الأهلي) ـ آسر عبده (المصري) ـ محمد السيد الديزل (الأهلي) ـ أحمد أبو غالي (زد) ـ آدم يوسف (الأهلي) ـ عبد الله الزناتي (إنبي) ـ سيف تامر (الأهلي) ـ عبد الله عمرو (إنبي) ـ أحمد بشير (سيراميكا كليوباترا) ـ براء محمود (زد) ـ أحمد صفوت (الزمالك) ـ سيف كريم (الأهلي) ـ عبد القادر حمادة (الحامول) ـ دانيال تامر (زد) ـ يحيى شيتوس (الأهلي) ـ زياد سعودي (بيراميدز) ـ عاصم فتحي (إنبي) ـ محمد جمال (إنبي) ـ أدهم حسيب (الزمالك) ـ ميدو صبري (إنبي) مازن وائل (المقاولون) ـ خالد مختار (زد) ـ زياد الدجوي (إنبي) ـ أحمد حمادة (مسار) ـ عبد العزيز خالد (الأهلي) ـ محمد صبري (الزمالك) ـ زياد أحمد (وادي دجلة) ـ يوسف عثمان (زد).

