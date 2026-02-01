مصر تخاطب الكاف لاستضافة كأس الأمم الإفريقية لنسختي 2032 و2036

18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا هاما اليوم الأحد بمقر الاتحاد بمدينة 6 أكتوبر، ناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالارتقاء بالمنتخبات الوطنية، وذلك في إطار خطة الاتحاد الاستراتيجية ورؤيته المستقبلية للكرة المصرية.

استضافة أمم إفريقيا في نسختي 2032 و2036

وخلال اجتماع اليوم استعرض مجلس إدارة اتحاد الكرة، خطاب وزارة الشباب والرياضة بشأن طلب مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للتقدم لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2032 أو 2036.

مجلس إدارة اتحاد الكرة يرجئ ملف المدير الفني

فيما لم يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة في جلسته اليوم، ملف المدير الفني الجديد للاتحاد، وهو الملف الذي كان مطروحًا ضمن الملفات الأبرز على طاولة إجتماع المجلس في إجتماع اليوم

حسم ملف المدير الفني الأجنبي لاتحاد الكرة

وسابقا، حسم مجلس إدارة اتحاد الكرة قراره بتعيين مدير فني أجنبي يملك سيرة ذاتية قوية، لتولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، خاصة أنه سيكون أهم المشاركين في وضع خطط تطوير الكرة المصرية، وتطوير مستوى المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

ويفاضل اتحاد الكرة بين خبير أجنبي برتغالي وآخر ألماني لاختيار أحدهما لتولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة خلال السنوات المقبلة، على أن يحسم هذا الملف بشكل رسمي وإعلان اسم المدير الفني الجديد في جلسة اليوم الأحد.

