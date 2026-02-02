الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤول إيراني: مستعدون للتخلي عن 400 كيلو جرام من اليورانيوم عالي التخصيب 

النووي الإيراني،
النووي الإيراني، فيتو
18 حجم الخط

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله اليوم الإثنين: يمكن إظهار مرونة بشأن تخصيب اليورانيوم ومستعدون للتخلي عن  400 كيلو جرام من اليورانيوم عالي التخصيب 

مسؤول إيراني: مستعدون لتسليم 400 كلج من اليورانيوم عالي التخصيب 


وقال المسؤول الإيراني: على أمريكا إبعاد الأصول العسكرية، لبدء المباحثات والجهود الدبلوماسية مستمرة، لكن لا نريد شروطا مسبقة.


وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن اجتماعات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في إسرائيل ستكون تمهيدية لاستئناف محتمل للمحادثات مع إيران. 

الرئيس الإيراني يوجه ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة في تركيا

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر مطلع بالحكومة الإيرانية، أن الرئيس الإيراني أصدر توجيهاته ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن المحادثات مع الجانب الأمريكي من المرجح أن تُعقد خلال الأيام المقبلة في تركيا.

إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

واستدعت إيران، اليوم الإثنين، سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية» عبر منصتها علي موقع اكس.

إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية

وأفادت رويترز، الخميس الماضي، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى “قائمة المنظمات الإرهابية”.

بدورها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية هو القرار الصائب الذي اعتبره كثيرون مستحيلا. 

تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: نقف إلى جانب الشعب الإيراني في "نضاله الشجاع من أجل الحرية".

وبحسب «الشرق - بلومبرج» عبر موقع اكس، أضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: أرحب بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وهو الوصف الأمثل لنظام يقمع احتجاجات شعبه.

التخويف عبر صناعة أجواء الحرب أسلوب قديم للأمريكيين

والأربعاء الماضي، قال الحرس الثوري الإيراني: إن التخويف عبر صناعة أجواء الحرب وإرسال حاملة الطائرات أسلوب قديم لدى المسئولين الأمريكيين. 

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: واشنطن تسعى عبر الحرب النفسية للتأثير على أفكار شعبنا ونحن مسيطرون على الوضع الميداني. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليورانيوم أمريكا إسرائيل إيران تركيا الولايات المتحدة تخصيب اليورانيوم

مواد متعلقة

أكسيوس: أمريكا أبلغت إيران استعدادها للاجتماع والتفاوض بشأن اتفاق نووي

مسؤول إيراني: لن نتنازل عن حقنا في تخصيب اليورانيوم وبناء الترسانة الصاروخية

الأكثر قراءة

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية