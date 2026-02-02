مسؤول إيراني: مستعدون للتخلي عن 400 كيلو جرام من اليورانيوم عالي التخصيب 

18 حجم الخط

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله اليوم الإثنين: يمكن إظهار مرونة بشأن تخصيب اليورانيوم ومستعدون للتخلي عن 400 كيلو جرام من اليورانيوم عالي التخصيب

مسؤول إيراني: مستعدون لتسليم 400 كلج من اليورانيوم عالي التخصيب



وقال المسؤول الإيراني: على أمريكا إبعاد الأصول العسكرية، لبدء المباحثات والجهود الدبلوماسية مستمرة، لكن لا نريد شروطا مسبقة.



وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن اجتماعات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في إسرائيل ستكون تمهيدية لاستئناف محتمل للمحادثات مع إيران.

الرئيس الإيراني يوجه ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة في تركيا

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر مطلع بالحكومة الإيرانية، أن الرئيس الإيراني أصدر توجيهاته ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن المحادثات مع الجانب الأمريكي من المرجح أن تُعقد خلال الأيام المقبلة في تركيا.

إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

واستدعت إيران، اليوم الإثنين، سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية» عبر منصتها علي موقع اكس.

إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية

وأفادت رويترز، الخميس الماضي، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى “قائمة المنظمات الإرهابية”.

بدورها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية هو القرار الصائب الذي اعتبره كثيرون مستحيلا.

تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: نقف إلى جانب الشعب الإيراني في "نضاله الشجاع من أجل الحرية".

وبحسب «الشرق - بلومبرج» عبر موقع اكس، أضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: أرحب بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وهو الوصف الأمثل لنظام يقمع احتجاجات شعبه.

التخويف عبر صناعة أجواء الحرب أسلوب قديم للأمريكيين

والأربعاء الماضي، قال الحرس الثوري الإيراني: إن التخويف عبر صناعة أجواء الحرب وإرسال حاملة الطائرات أسلوب قديم لدى المسئولين الأمريكيين.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: واشنطن تسعى عبر الحرب النفسية للتأثير على أفكار شعبنا ونحن مسيطرون على الوضع الميداني.

